Mondo Tv | concluso accordo con Admiranda su Robot Trains per l' Italia

Mondo TV - concluso un altro accordo con Grani su Robot Trains : Grani & Partners, società italiana leader nel proprio settore con sede a Modena, ha acquistato da Mondo TV una licenza per il territorio di Italia, Francia, Svizzera, Belgio, Croazia San Marino e Vaticano per lo sfruttamento dei diritti di licensing e merchandising della serie TV Robot Trains per ...