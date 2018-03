Mondiali di Pattinaggio 2018 in Tv | programma | calendario e palinsesto Rai ed Eurospost

Pattinaggio di figura - Mondiali 2018 : Anna Cappellini e Luca Lanotte all’ultima recita di una carriera memorabile. Obiettivo : lasciare il segno : Nonostante manchi ancora l’ufficialità, il prossimo Campionato del Mondo di Pattinaggio di figura previsto a Milano dal 21 al 25 Marzo sarà con tutta probabilità l’ultima gara a cui prenderanno parte i danzatori sul ghiaccio Anna Cappellini e Luca Lanotte, atleti simbolo del movimento italiano. Il Campionato Mondiale nelle mure amiche milanesi sarà dunque l’atto conclusivo di una carriera straordinaria; dal 2011, anno in cui ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : Evgenia Medvedeva non sarà al via della rassegna iridata : Si avvicinano i Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, in programma a Milano dal 19 al 25 marzo e le assenze non mancano. Alle defezioni illustri, nella danza, dei canadesi Tessa Virtue e Scott Moir, vincitori dell’oro olimpico a PyeongChang, degli statunitensi Maia Shibutani ed Alex Shibutani, dei russi Ekaterina Bobrova e Dmitri Soloviev e dei britannici Penny Coomes / Nicholas Buckland, va ad aggiungersi il forfait dell’ ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : in quali giorni gareggia Carolina Kostner? Le date - il programma e gli orari : I Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico si svolgeranno al Mediolanum Forum di Milano dal 21 al 25 marzo. C’è grande attesa su questa rassegna iridata che segue le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e che si preannuncia davvero appassionante e avvincente con tanti big pronti a darsi battaglia per la conquista delle medaglie. L’Italia si presenterà naturalmente con tutti i suoi migliori elementi per regalare gioie importanti alle ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Junior 2018 : Matteo Rizzo e Lucrezia Beccari. Due scommesse vincenti per i prossimi anni : Bilancio decisamente positivo quello della spedizione azzurra ai Campionati del Mondo Junior di Pattinaggio artistico, quest’anno andati in scena sul ghiaccio dell’Armeec Arena di Sofia (Bulgaria). Il protagonista assoluto tra gli atleti italiani è stato indubbiamente Matteo Rizzo, il quale ha conquistato il gradino più basso del podio esattamente come Carolina Kostner nel lontano 2003. La medaglia di bronzo ottenuta da Matteo seppur ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : programma - orari e tv. Il calendario e tutte le date : L’anno che sta per cominciare sarà naturalmente quello dei Giochi Olimpici di Pyeongchang 2018, ma per gli appassionati di Pattinaggio di figura sarà anche quello dei Campionati Mondiali di Milano, in programma all’Agorà del capoluogo lombardo dal 19 al 25 marzo. La rassegna iridata tornerà dunque a Milano per la seconda volta dopo l’edizione del 1951, mentre l’Italia ha organizzato la prova anche nel 1963 a Cortina ...

VIDEO Pattinaggio di figura - Mondiali junior 2018 : rivediamo il programma libero di Alexandra Trusova con i suoi due quadrupli : L’Arena Armeec di Sofia, capitale della Bulgaria, ha ospitato nella settimana appena terminata i Campionati Mondiali junior di Pattinaggio di figura 2018. La protagonista assoluta di questa rassegna iridata giovanile è stata certamente la giovanissima Alexandra Trusova, atleta russa classe 2004. L’allieva di Eteri Tutberidze è infatti diventata la prima atleta nella storia ad atterrare in gara due salti quadrupli (salchow e toeloop), ...

VIDEO Pattinaggio di figura - Mondiali junior 2018 : rivediamo i programmi di Matteo Rizzo - medagliato di bronzo a Sofia : L’Arena Armeec di Sofia, capitale della Bulgaria, ha ospitato nella settimana appena terminata i Campionati Mondiali junior di Pattinaggio di figura 2018. Sesto al termine del programma corto degli uomini, l’azzurro Matteo Rizzo è andato a conquistare la medaglia di bronzo, un risultato mai ottenuto dall’Italia in ambito maschile, e che in generale mancava dal 2003, quando a salire sul terzo gradino del podio fu ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : i cinesi Sui Wenjing e Han Cong non difenderanno il titolo delle coppie : Arriva la notizia di un’altra rinuncia di peso in vista dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, che si svolgeranno a Milano. Questa volta, ad alzare bandiera bianca sono stati i cinesi Sui Wenjing e Han Cong, campioni iridati in carica nella gara delle coppie d’artistico, nonché reduci dalla conquista della medaglia d’argento olimpica. Il motivo del ritiro è da ricercarsi in una frattura da stress al piede destro ...

Pattinaggio artistico - Mondiali junior 2018 : Alexandra Trusova con due quadrupli domina il singolo femminile. Bellissimo risultato per Lucrezia Beccari : La quarta e ultima giornata di competizioni dei Campionati del Mondo junior, quest’anno in scena presso l’Armeec Arena di Sofia (Bulgaria), si è conclusa con il programma libero della specialità singolo femminile. Alexandra Trusova ha vinto la medaglia d’oro con ampio margine rispetto alle avversarie, segnando un nuovo record nel Pattinaggio femminile e proiettando la disciplina in una nuova fase. La pattinatrice classe 2004 ...

Pattinaggio di figura - Mondiali junior 2018 : Matteo Rizzo conquista il BRONZO in un libero ricco di colpi di scena. Oro al russo Alexey Erokhov : Quarta ed ultima giornata di competizioni presso l’Arena Armeec di Sofia, capitale della Bulgaria, dove sono attualmente in corso i Campionati Mondiali junior di Pattinaggio di figura 2018. Il programma odierno prevedeva lo svolgimento del programma libero maschile, in attesa del free program femminile che chiuderà la rassegna iridata giovanile. Sesto al termine del programma corto, l’azzurro Matteo Rizzo è andato a conquistare la ...

Pattinaggio di figura - Mondiali junior 2018 : Anastasia Skoptcova e Kirill Aleshin sul tetto del mondo. Ottima tredicesima posizione per Calderone-Papetti : Proseguono le gare presso l’Armeec Arena di Sofia, teatro dei Campionati Mondiali junior di Pattinaggio artistico; dopo lo short program del singolo femminile, gli atleti della danza sul ghiaccio hanno concluso la penultima giornata di competizioni. La coppia russa formata da Anastasia Skoptcova e Kirill Aleshin ha confermato la prima posizione già ottenuta dopo la short dance pattinando una danza libera molto compatta, impreziosita da ...