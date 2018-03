Mondiali 2026 | sì di Canada a candidatura con Usa e Messico

calcioweb.eu

: #Grillo apre ai mondiali di calcio e presenta la candidatura di 'Livorno 2026' #Olimpiadi2026 - paolafrancesch9 : #Grillo apre ai mondiali di calcio e presenta la candidatura di 'Livorno 2026' #Olimpiadi2026 - AndreaMoro_VFC : RT @MLSitalia: Mondiali 2026: Gulati lascia la carica di presidente - MLSitalia : Mondiali 2026: Gulati lascia la carica di presidente -

(Di martedì 13 marzo 2018) Il governo delè pronto a sostenere “in linea di principio” unacongiunta delle federazioni canadese, americana e messicana per l’organizzazione della Coppa del Mondo. Lo ha dichiarato il ministro dello sport, Kirsty Duncan. I due paesi del continente nordamericano sono, con il Marocco, gli unici candidati in lizza per l’organizzazione del Mondiale, il primo a 48 squadre (contro le 32 attuali e fino al 2022). Il ministro dello sport ha annunciato che “il governo delappoggia in linea di principio la”, ma vuole studiare in modo più dettagliato l’impatto sulle finanze pubbliche. L'articolo: sì dicon Usa esembra essere il primo su CalcioWeb.