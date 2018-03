Molestie | il Metropolitan di New York licenzia James Levine

Caso Molestie - Metropolitan Opera House licenzia James Levine - : Il direttore emerito dell'orchestra del teatro newyorkese era già stato sospeso a dicembre, in seguito ad un'inchiesta del "New York Times"

Il Metropolitan Opera House di New York ha licenziato il famoso direttore d'orchestra James Levine - accusato di Molestie : Il Metropolitan Opera House di New York (MET), la più grande organizzazione di musica classica degli Stati Uniti e una delle più importanti del mondo, ha licenziato il famoso direttore d'orchestra James Levine, accusato di molestie da tre persone. Levine, che