Molestie a paziente lesbica | denunciato il ginecologo

(Di martedì 13 marzo 2018) Un visita medica di routine, avvenuta verso la fine del mese di gennaio, si rivela un vero e proprio incubo per una ventitreennedi Ischia. Pare infatti che la ragazza sia stata molestata dal suoa causa del suo orientamento. Secondo quanto ha dichiarato la giovane, pare che ilcampano l'abbia messa a profondamente a disagio verbalmente, facendo allusioni e battutine. La ragazza ha deciso di reagire scrivendo un post su Facebook e di denunciare l'accaduto ai carabinieri, ottenendo così il supporto ed il sostegno di moltissime donne e uomini. Leverbali delLa ragazza in questione è un giovane e bellissima ventitreenne di Ischia, isola dove ha vissuto per dodici anni. A fine gennaio di quest'anno, la ragazza si è recata dal suoper una visita di routine ed qui che ha subito delleverbali. Ad accendere il professionista ...