Mobilità intelligente? Basta un click

(Di martedì 13 marzo 2018) Una piattaforma digitale per gestire laurbana e favorire l’utilizzo dei trasporti pubblici. E’ CitySmart, la nuova soluzione della digital factory Posytron, grazie alla quale i Comuni e le aziende municipalizzate possono offrire servizi più efficienti e rendere le città più vivibili. CitySmart, già scelta da Atam per i trasporti pubblici di Reggio Calabria, consente di sviluppare applicazioni web o mobile per dare alle persone la possibilità di accedere a tutte le informazioni utili per muoversi in città, dai mezzi pubblici alle aree di parcheggio, dal bike sharing a servizi speciali come i bus scolastici. “Combattere il traffico cittadino e ridurre l’inquinamento è una priorità per molte città, che stanno investendo molto nellasostenibile. Quello che spesso manca è l’integrazione delle informazioni che vengono proposte al cittadino, offrendo un solo strumento ...