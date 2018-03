Missioni militari | Niger blocca intervento italiano Possibile | “Vicenda grottesca”

Le Missioni militari sono sacrosante - ma il nostro grande sforzo non sta portando risultati coerenti : Il rinnovo delle missioni militari italiane all'estero, e l'aumento di quella in Niger, sono passati quasi in sordina da un Parlamento riconvocato per l'occasione, senza che si levassero grida di protesta da parte di un'opinione pubblica su cui sembrano avere fatto premio le preoccupazioni legate a un quadro politico-elettorale decisamente fosco. È una buona cosa: la missione in Niger è importante, ha carattere umanitario, avviene ...