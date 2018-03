MILANO-SANREMO 2018 Le due carte di Vincenzo Nibali | attacco in salita o allungo nella

MILANO SANREMO - già diversi big hanno dato forfait : Appena archiviata la Tirreno Adriatico [VIDEO] con la vittoria finale di Michal Kwiatkowski, il mondo del # Ciclismo è già orientato alla prima classica monumento della stagione, la #Milano Sanremo . La Classicissima di primavera si corre sabato 17 marzo, e in questi giorni di attesa che portano ...

MILANO-Sanremo 2018 - la mina vagante Vincenzo Nibali. Lo Squalo può far saltare la corsa tra Cipressa e Poggio : Vincenzo Nibali può essere una mina vagante alla Milano-Sanremo che si correrà sabato 17 aprile. Lo Squalo non è sicuramente tra i grandi favoriti della vigilia ma dall’alto della sua classe è in grado di poter fare saltare il banco, magari mettendo in scena uno dei suoi proverbiali attacchi o inventandosi qualche azione delle sue, uno dei numeri che ci hanno fatto emozionare nel corso degli ultimi anni. Dal vincitore del Tour de France ...

MILANO SANREMO - già diversi big hanno dato forfait : Appena archiviata la Tirreno Adriatico con la vittoria finale di Michal Kwiatkowski, il mondo del ciclismo è già orientato alla prima classica monumento della stagione, la Milano Sanremo. La Classicissima di primavera si corre sabato 17 marzo, e in questi giorni di attesa che portano alla grande sfida le notizie più importanti stanno arrivando sul fronte degli infortunati. La corsa ha già perso alcuni pezzi da novanta, tra cui un Nacer Bouhanni ...

MILANO-Sanremo 2018 - come vederla in tv? Il programma completo e gli orari : Sabato 17 marzo si disputerà la Milano-Sanremo 2018, la Classicissima per antonomasia. L’ultimo weekend di inverno ci regalerà la prima Classica Monumento della stagione, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati e dai ciclisti che non vedono l’ora di cimentarsi con la corsa più lunga del mondo: 291 chilometri tra il capoluogo meneghino e la città dei fiori, si pedala nel mito e nella grande tradizione di questo sport, si ...

MILANO-Sanremo 2018 - quanti soldi guadagna chi vince? Tutto il montepremi : cifre basse per la Classicissima : La Milano-Sanremo 2018 è uno degli appuntamenti più attesi di tutta la stagione, la Classicissima per antonomasia, la corsa più lunga al mondo tanto amata da appassionati e ciclisti. Vincere nella città dei fiori è qualcosa di davvero unico e irripetibile, rende memorabile un’intera carriera e consacra all’immortalità sportiva. L’arrivo in Via Roma apre a tante soluzioni: la volata di gruppo, l’arrivo di un plotone ...

MILANO-Sanremo 2018 : Arnaud Demare fa paura. Gran condizione in salita - in volata può far male. E l’ha già vinta… : 19 marzo 2016: la Francia torna a vincere una Classica Monumento e lo fa in Grandissimo stile, con una volata da campione di Arnaud Démare sul traguardo della Milano-Sanremo. Una Classicissima che ha lasciato qualche polemica nel dopo gara (si è parlato di un possibile traino sulla Cipressa per il campione transalpino), ma che ha consegnato alla FDJ la conferma di avere tra le proprie fila un possibile fenomeno per le corse di un giorno. Da due ...

MILANO-Sanremo 2018 - i favoriti : Peter Sagan in pole position - Kwiatkowski per il bis. Elia Viviani - che occasione : Pronostico incerto? Sì, come sempre. La Milano-Sanremo, prima Classica Monumento della stagione, è sempre molto difficile da interpretare. Una danza di quasi 300 chilometri da Milano alla città dei fiori, che sabato andrà ad incoronare il successore del polacco Michal Kwiatkowski nell’albo d’oro. Una corsa aperta a diverse soluzioni, difficile da vincere, soprattutto partendo con i favori del pronostico. A pochi giorni dal via, ...

MILANO-Sanremo 2018 : Nacer Bouhanni - la freccia francese che in volata non teme nessuno : Tra i tanti outsider alla partenza della Milano-Sanremo troviamo il francese Nacer Bouhanni, che ha chiuso sempre nella top 10 nelle ultime tre edizioni, sfiorando il podio nel 2016. Andiamo quindi ad analizzare le sue possibilità in questa corsa. Bouhanni è tra i velocisti migliori del circuito e ha sicuramente le caratteristiche adatte per essere protagonista nella Classicissima. Infatti oltre a possedere un grande esplosività negli ultimi ...

Ciclismo - frattura alla mano per Fernando Gaviria : il colombiano salterà la MILANO-Sanremo : La caduta nel convulso finale della tappa odierna della Tirreno-Adriatico costa cara a Fernando Gaviria: il colombiano, abilmente saltato dallo slovacco Peter Sagan in vista della volata, si è procurato la frattura del primo metacarpo della mano sinistra e dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. La Quick-Step Floors perde così una delle sue carte principali da giocare: il capitano unico per la Classicissima a questo punto dovrebbe essere ...

MILANO-Sanremo 2018 : pochi sogni di gloria per l’Italia. La speranza più viva è quella di Elia Viviani : Praticamente terminata la Tirreno-Adriatico, si inizia a pensare alla prima Classica Monumento di quest’anno: entra nel vivo la stagione con la Milano-Sanremo. La Cipressa, il Poggio e l’arrivo in Via Roma: una corsa che è sicuramente nella storia del ciclismo. In casa Italia però la vittoria manca purtroppo da 12 anni: nel 2006 riuscì ad imporsi Filippo Pozzato davanti ad Alessandro Petacchi. Appare molto difficile provare a sfatare ...

MILANO-Sanremo 2018 : Sonny Colbrelli ci crede. Ma non potrà attendere una volata di gruppo : Dopo un primo anno di adattamento al World Tour, tra le fila della Bahrain-Merida, Sonny Colbrelli è pronto ad affrontare la seconda campagna della grandi Classiche, che prenderà il via nella giornata di sabato con la Milano-Sanremo. Proprio alla Classicissima il bresciano aveva conquistato un ottimo sesto posto nel 2014 ancora in maglia Bardiani, che ne aveva fatto intravedere ottime potenzialità in questo tipo di corse. Le caratteristiche di ...