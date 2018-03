Milano : Sala vede Fontana - case popolari e M5 al centro del primo incontro : Milano, 13 mar'(AdnKronos) – primo incontro a Palazzo Marino tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il neoeletto governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Abbiamo tracciato un’agenda delle questioni che ci vedranno lavorare insieme nei prossimi anni”, ha detto il sindaco. In primis, si è discusso della gestione del patrimonio di edilizia popolare: “Non è certamente un tema facile, ma è molto rilevante ...

Milano : Bussolati (Pd) - al fianco di Sala nelle sue scelte per giunta : Milano, 13 mar. (AdnKronos) – “I nostri migliori auguri di buon lavoro a due donne di grande valore. Ad Anna Scavuzzo, che siamo certi saprà affrontare al meglio questa nuova e delicata sfida, e a Laura Galimberti, già dirigente comunale, che vanta una solida esperienza tecnica sul tema dell’edilizia scolastica. Siamo al fianco del Sindaco Sala che in questa fase indica l’urgenza e la necessità di incrementare gli sforzi ...

Pd - in attesa del regolamento di conti interno dopo il flop elettorale a Milano Sala-Fiano se le danno su Facebook : Niente diretta streaming del regolamento di conti nel Pd dopo il tracollo del 4 marzo. In attesa della direzione nazionale di domani a Roma, il presidente del partito Matteo Orfini fa appelli all’unità ma a Milano gli stracci volano sulle bacheche Facebook di due pesi massimi, come il sindaco Giuseppe Sala ed Emanuele Fiano, parlamentare milanese solidamente renziano. Casus belli le critiche del primo al segretario dimissionario Matteo ...

La minoranza Pd : Renzi non ha i numeri Sala : «Io leader? Fino al 2021 a Milano» : Veleni, sospetti, candidati: lunedì, in Direzione, il Pd rischia la conta. E nel «parlamentino» cala il numero dei Renziani. Delrio smentisce di voler correre per la segreteria

Sala : «Io leader del Pd? Fino al 2021 a Milano. Non faccio più progetti sul futuro» video : «La malattia mi ha cambiato», così il sindaco Beppe Sala alla presentazione, sabato a Fieramilanocity, del suo libro «Milano e il secolo delle città» a «Tempo di Libri»

Expo - Pg Milano : processare sindaco Sala : 13.34 Il sindaco di Milano Sala va processato come ex Ad di Expo, con l'accusa di abuso d'ufficio per un affidamento diretto per la fornitura di 6mila alberi impiegati per l'evento. Per i sostituti Pg, Sala avrebbe in quell'occasione violato diverse norme, comprese quelle del Codice appalti. Da qui la richiesta di rinvio a giudizio per Sala e gli altri 7 indagati (5 persone e 2 società) per l'appalto della Piastra Servizi, andato alla stessa ...

Crisi Pd - Sala : “Renzi si faccia da parte con chiarezza. Futuro della sinistra? Serve un modello Milano” : Prima del voto i continui distinguo, dopo la batosta ecco il de profundis: il sindaco di Milano Beppe Sala considera definitivamente archiviata l’esperienza di Matteo Renzi alla guida del Pd. “ha fatto la sua parte, si passi oltre” ha detto il primo cittadino del capoluogo lombardo, a margine dell’inaugurazione di Tempo di Libri. “Il punto è trovare delle persone che abbiano la capacità di collaborare. Però nessuno è ...

Sala - l'uomo di destra che salva il Pd a Milano e può riunire la sinistra : «Ho fatto e faccio fatica ad andare d'accordo con Matteo Renzi, ma ho deciso di non essere tra quelli che si siedono sulla riva del fiume ad aspettarne il cadavere» garantiva a dieci giorni dall'election day il sindaco di Milano Beppe Sala. Nella capitale economica d'Italia - nonostante Renzi - la sinistra in cachemire ha salvato ancora il Pd, come era accaduto il 4 dicembre del 2016 con la vittoria del sì al ...

EMA - CONSIGLIO UE BOCCIA RICORSO Milano/ Ultime notizie : Sala - "partita aperta". Olanda - "yes we can - pronti" : Ema, il CONSIGLIO Ue definisce il RICORSO di MILANO 'irricevibile' spiegandone le ragioni. Sindaco Sala, 'partita aperta, c'è ancora spazio'.

