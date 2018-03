Milano | il 25 marzo la 47esima edizione della Stramilano

Cancellati i concerti dei The Script a Milano e Padova del 9 e 13 marzo - date rinviate : i dettagli sui biglietti : I due concerti dei The Script a Milano e Padova , previsti per il 9 e 13 marzo rispettivamente al Mediolanum Forum e al Gran Teatro Geox, non si terranno: i membri della band hanno annunciato l'impossibilità di esibirsi a causa di problemi di salute del cantante Daniel O’Donoghue, che è stato colpito da bronchite. Oltre che voce e anima del gruppo, O’Donoghue è anche al pianoforte, alle tastiere, al basso e al sintetizzatore: la sua ...

The Kolors a Milano in diretta con Postepay Sound il 10 marzo : come seguire il concerto in streaming : Il concerto dei The Kolors a Milano in diretta con Postepay Sound il 10 marzo, un'opportunità gratuita per tutti gli iscritti Facebook. I fan dei The Kolors, impossibilitati a recarsi al concerto del gruppo di Stash Fiordispino a Milano domani, sabato 10 marzo, potranno seguire lo show direttamente da casa attraverso il proprio computer o dispositivo mobile dotato di connessione dati. Per seguire il concerto dei The Kolors a Milano in diretta ...