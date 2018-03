Milano | De Corato | in giunta ennesimo schiaffo a Pd di Sala

meteoweb.eu

(Di martedì 13 marzo 2018), 13 mar. (AdnKronos) – “va avanti per i fatti suoi e sembra abbandonare il Pd al suo destino, scegliendo un tecnico come assessore al posto di una figura uscente del Pd”. E’ il parere di Riccardo De, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia. Il sindaco ha scelto Laura Galimberti come assessore all’Educazione. “Un tecnico, ed è l’ultimo di una lunga serie di schiaffi in faccia al Pd. Prima il sindaco ha sparato a zero su Renzi, poi la lite con Fiano. E adesso un rimpasto dicon un tecnico esterno”, osserva. L'articolo: De, ina Pd disembra essere il primo su Meteo Web.