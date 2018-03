' Milano chiama | Napoli risponde' | parola di Luigi Necco | tra Maradona e l' arte di Totò

Manifattura Milano Camp - il Comune chiama a raccolta i rivoluzionari 4.0 : Nei nuovissimi spazi del Milano LUISS Hub for Makers and Students, dove fabbricazione digitale, incubazione e formazione convivono sotto lo stesso tetto, potenziandosi vicendevolmente, il Comune di Milano organizza Manifattura Milano Camp, un evento pensato per far incontrare i protagonisti della Quarta rivoluzione industriale in un mix perfetto di atomi e bit. Qual è lo scopo dell’evento? Che ruolo possono avere le città nella rivoluzione ...

Calcio a 5 - Serie A : Pesaro vuole ritrovarsi. Milano all'ultima chiamata per la salvezza : ... l'Italiservice Pesaro torna tra le mura di casa al PalaFiera per ospitare Milano nella 20° giornata della Divisione Calcio a 5 , diretta stasera dalle 20:45 su Repubblica Tv Sport, . Una partita ...

Elezioni - La Russa : “Condivido persino alcune cose di ‘Servire il popolo’ - non so come si chiama”. Scontro con DaMilano : “Casapound e Forza Nuova? Io condivido qualcosa di quello che dicono, ma io sono d’accordo persino con alcune cose che dice “Servire il popolo”, non so come si chiama”. Così a Omnibus (La7) il deputato di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, risponde a una domanda del direttore dell’Espresso, Marco Damilano, alterando il nome del partito Potere al Popolo. E proprio col giornalista il parlamentare si ...

Milano : Palazzo Marino chiama privati per rinnovare palazzo del ghiaccio (2) : (AdnKronos) - Attualmente, l’impianto di via dei Ciclamini è composto da una pista per il ghiaccio regolamentare di dimensioni olimpiche, destinata al pattinaggio nelle varie discipline sportive, una palestra per atleti, una tribuna in cemento armato da 3.560 posti, spogliatoi e servizi per atleti,

Milano : Palazzo Marino chiama privati per rinnovare palazzo del ghiaccio : Milano, 15 feb. (AdnKronos) - Un nuovo stadio del pattinaggio, ripensato nelle sue funzioni e nella sua architettura, a vocazione internazionale e quanto più funzionale possibile per le discipline sportive della Fisg (Federazione italiana sport del ghiaccio). Il Comune di Milano ridisegna il futuro

Milano - Jessica aveva chiamato il 112 una settimana prima : “Mi ha molestata”. Il tranviere non risponde al gip : Non ha risposto alle domande del gip Anna Calabi, nel corso dell’interrogatorio di convalida del fermo a San Vittore, Alessandro Garlaschi, il tranviere di 39 anni accusato di aver ucciso due giorni fa la 19enne Jessica Valentina Faoro e di aver cercato di bruciarne il corpo. L’uomo non ha risposto nemmeno alle domande del pm Cristina Roveda, che era andata nell’appartamento di via Brioschi, teatro dell’omicidio. Una settimana prima di ...

Milano - chiama i carabinieri per salvare il suo pitone incastrato nel bidet : 'Aiuto, il pitone si è incastrato nel bidet'. Con questa frase una donna di 39 anni ha chiesto aiuto a carabinieri e vigili del fuoco per salvare il proprio serpente incastrato nella tubatura del ...

Sede Ema - Milano all’attacco. Sala : «Ho chiamato Gentiloni - oggi il ricorso» Foto| Video : L’intervento del sindaco di Milano dopo l’allarme lanciato dal direttore dell’agenzia europea del farmaco, Guido Rasi, sui problemi dell’edificio olandese, e la possibilità dell’Italia di tornare a chiedere la Sede al Pirellone. «È il momento di essere aggressivi, le possibilità non sono altissime, ma dobbiamo provarci»

Parte il ricorso per portare Ema a Milano - Sala ha chiamato Gentiloni - : Milano, 30 gen. , askanews, 'Ho chiamato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e gli ho detto 'è il momento di essere aggressivi, proviamoci fino in fondo' e da quello che mi ha detto, ed è senz'...

Milano - arrestati padre e figlio egiziani per terrorismo. “Il minore era integrato. Per questo lo chiamavano ‘cane'” : Era un “cane”, viveva nel “peccato” perché frequentava una donna italiana, “una sporca”. Nell’estate di due anni fa, Sayed Fayek Shebl Ahmed, ex mujaheddin combattente in Bosnia, parlava così di suo figlio Hamza. Il minore, l’impuro, la “pecora nera” della famiglia perché in guerra non voleva andarci. Mentre il grande Saged Sayed era bravo, l’orgoglio di famiglia perché si era ...

“Torno a casa e uccido mia moglie”/ Milano - parole choc all'ospedale San Paolo : medici chiamano la polizia : “Torno a casa e uccido mia moglie”, parole choc all'ospedale San Paolo di Milano. medici chiamano la polizia, la donna denuncia il marito e lo fa arrestare per maltrattamenti(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 19:16:00 GMT)

LIVE Olympiacos-Olimpia Milano - Eurolega 2018 in DIRETTA : ultima chiamata per Milano - serve l’impresa al Pireo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olympiacos-Olimpia Milano, prima giornata di ritorno dell’Eurolega 2018. serve un’impresa alla squadra di Simone Pianigiani. L’Olimpia è reduce da sei sconfitte nelle ultime sette partite, per un mese di dicembre che ha visto i biancorossi sprofondare sempre più giù, fino ad occupare il fondo della classifica. L’obiettivo playoff è sempre più lontano: l’ottavo posto è ...