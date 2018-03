Milano | Bussolati Pd | al fianco di Sala nelle sue scelte per giunta

calcioweb.eu

(Di martedì 13 marzo 2018), 13 mar. (AdnKronos) – “I nostri migliori auguri di buon lavoro a due donne di grande valore. Ad Anna Scavuzzo, che siamo certi saprà affrontare al meglio questa nuova e delicata sfida, e a Laura Galimberti, già dirigente comunale, che vanta una solida esperienza tecnica sul tema dell’edilizia scolastica. Siamo aldel Sindacoche in questa fase indica l’urgenza e la necessità di incrementare gli sforzi a partire dalle periferie, con la produzione di un piano che promuova azioni significative per garantire un rafforzamento della sicurezza sociale”. Così il segretario metropolitano del Pd, Pietro, commentando le nuove deleghe in. “Un’ottima scelta”, la definisce. Il sindaco “ha individuato due profili di competenza per praticare un’azione amministrativa ancora più dirompente. Una scelta che, ...