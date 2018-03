Milano | accordo tra Comune e Airbnb su tassa di soggiorno

Turismo Milano - Airbnb firma l'accordo con il Comune sulla tassa di soggiorno : Verrà versata direttamente nelle casse comunali ogni tre mesi. In base alle stime di Palazzo Marino previsto incasso di tre milioni

Lenovo stringe un accordo con il Politecnico di Milano : L'accordo di Lenovo con il Politecnico condotto attraverso il proprio Partner di canale di vendita C2, specializzato nel mondo della didattica ha durata di un anno e prevede diversi livelli di sconto ...

Milano : firmato accordo Arexpo-Lendlease per masterplan e sviluppo area : Milano, 2 mar. (AdnKronos) - Arexpo e Lendlease hanno sottoscritto il contratto quadro di aggiudicazione del bando per l’ideazione, lo sviluppo e la gestione del progetto di rigenerazione urbana dell’area di proprietà di Arexpo su cui si è svolta l’Esposizione universale del 2015. Assieme al contrat

Modella inglese rapita a Milano/ Ultime notizie : imputato ritratta - "Io e Chloe d'accordo sul finto sequestro" : Modella inglese rapita a Milano, l'imputato in aula ritratta tutto. Le Ultime notizie su Chloe Ayling: a detta di Herba i due erano d'accordo sul finto sequestro.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 16:49:00 GMT)

Modella inglese rapita a Milano - imputato cambia versione in aula : "Lei era d'accordo con me" : Così Lucasz Herba, il polacco di Birmingham, accusato assieme al fratello del rapimento e del sequestro della ragazza. Oggi ha detto: "Era tutto finto, lei...

UBI Banca - accordo con Federfarma Milano per promuovere il welfare aziendale : Il protocollo aprirà le porte del welfare anche al mondo delle farmacie lombarde che possono essere interessate a sviluppare programmi di qualità per i loro dipendenti", afferma Rossella Leidi , Vice ...

UBI Banca - accordo con Federfarma Milano per promuovere il welfare aziendale : UBI Banca punta sul welfare aziendale . L'Associazione Chimica Farmaceutica Lombarda fra Titolari di Farmacia , " Federfarma Milano ", e il gruppo Bancario italiano hanno firmato un protocollo d'...

Nuovo Palalido Milano sarà Allianz Cloud - accordo da 1 - 8 mln : ... con una forma che richiama quella di una nuvola , in inglese Cloud, e una capienza massima di 5.347 spettatori, pensato per lo sport , basket e pallavolo in testa, ma non solo. Il contratto, ...

Milano. Il consiglio comunale approva la modifica dell’accordo di programma Portello : Con 25 voti favorevoli, 2 astenuti e 6 contrari il consiglio comunale di Milano ha ratificato l’atto integrativo e modificativo

Milano : Politecnico e Asi firmano accordo per 6 mln in 15 anni per ricerca su spazio (2) : (AdnKronos) - “Quello che abbiamo fatto è stato un passo coraggioso - dice Roberto Battiston, presidente dell’Asi - ma l’innovatività nel mondo dell'industria e dell’economia è molto bassa. La grande sfida è portare questo tipo di innovazione nel mondo economico reale”. I due enti si impegnano a del

Milano : Politecnico e Asi firmano accordo per 6 mln in 15 anni per ricerca su spazio : Milano, 25 gen. (AdnKronos) - Firmato un accordo dal valore di circa 6 milioni di euro, 400 mila ogni dodici mesi per 15 anni, tra il Politecnico di Milano e l’Asi, agenzia spaziale italiana. Dalla collaborazione nasceranno 4 figure accademiche, che il Politecnico deve ancora scegliere, focalizzate