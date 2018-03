Milan | Suso può partire in estate

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - Roma e Milan lavorano al super scambio Dzeko-Suso : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva, Roma e Milan sono due squadre pronte a dare battaglia fino alla fine per la qualificazione in Champions League. La squadra di Di Francesco sta attraversando un buon momento ma a maggior ragione quella di Gattuso veramente entusiasmante in campionato e che sta recuperando punti su punti. Nel frattempo si pensa al mercato della prossima stagione, si profila una possibile operazione tra Milan ...

Pagelle / Genoa Milan (0-1) : Suso fondamentale. Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 28^ giornata) : Pagelle Genoa Milan (0-1): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A (28^ giornata). André Silva regala la vittoria ai rossoneri all'ultimo respiro, Suso decisivo nello sfornare l'assist(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 11:00:00 GMT)

Europa League - Milan-Arsenal : Suso e Calhanoglu per mandare #WengerOut : Quell'hashtag tanto popolare a Londra, #WengerOut, i tifosi del Milan lo prenderebbero in prestito volentieri da quelli dell'Arsenal alla fine della doppia sfida con i Gunners: significherebbe aver ...

Milan - Suso : “Quest’estate ho detto no all’Inter” : Milan, Suso: “Quest’estate ho detto no all’Inter” Lo spagnolo ha regalato un retroscena di mercato: “In estate ho detto no a Spalletti”. Continua a leggere

Suso sibillino : "Sto bene al Milan - anche se niente è per sempre" : L'ex Liverpool ai microfoni di Premium Sport ha spiegato come sia carico nonostante i 105 minuti giocati contro la Lazio , ed ha elogiato Gattuso: 'Giocare 120 minuti con la Lazio magari non aiuta, ...

Suso sibillino : Sto bene al Milan - anche se niente è per sempre : Suso è sicuramente uno dei giocatori più importanti e determinanti del Milan. Lo era con Vincenzo Montella e lo è ancor di più con Gennaro Gattuso che lo ha rigenerato come fatto con tanti altri calciatori della rosa rossonera. Lo spagnolo si è sempre comportato bene nei derby contro l'Inter, risultando determinante con gol e assist. L'ex Liverpool ai microfoni di Premium Sport ha spiegato come sia carico nonostante i 105 minuti ...

Milan - Suso : "Ho detto no all'Inter. Questa volta li batto con un assist" : Sono venuti quando ho segnato due gol, ora devono esserci sempre..." Leggi l'intervista completa sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi Luca Bianchin

Milan - Suso/ “Gattuso è passione - il derby mi esalta - ho detto no all’Inter in estate” : Milan, parla Suso: “Gattuso è passione, il derby mi esalta, ho detto no all’Inter in estate”. Intervista rilasciata dall’esterno d’attacco spagnolo in vista della stracittadina di domani(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 09:59:00 GMT)

Suso : 'Ho rifiutato l'Inter - sto bene al Milan. Giusto cambiare Montella' : Sincero, nel raccontare il passato, nell'affrontare il futuro. In un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport Suso, esterno offensivo del Milan, si è confessato a 360 gradi, partendo dall'Inter: ' In estate mi hanno fatto un'offerta. Io avevo appena cambiato procuratore e loro hanno parlato con lui. Poi ...

Milan - Suso : 'Ho detto no all'Inter. Gattuso trasmesse passione' : Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'esterno offensivo spagnolo presenta il derby di domenica sera: "A me se l'Inter va in crisi non interessa, ma se vinceremo sarà bellissimo: avremmo una ...

Milinkovic-Savic - sputo a Suso in Lazio-Milan di Coppa Italia. Ci sarà la prova tv? : La Lazio di Simone Inzaghi è stata sconfitta, dopo una lunga battaglia durata per oltre 210 minuti, tra andata e ritorno, dal Milan di Gennaro Gattuso che si è guadagnato così la finale di Coppa ...

Milan-Inter - Skriniar suona la carica : “Siamo stati noi a rianimarli. Attenti a Suso e Cutrone - ma l’uomo derby sarà…” : Milan-Inter, Skriniar suona la carica: “Siamo stati noi a rianimarli. Attenti a Suso e Cutrone, ma l’uomo derby sarà…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... INTER, Skriniar- Mancano circa 2 giorni al derby di Milano. Milan-Inter, una sfida per confermare la totale rinascita rossonera, o un modo per rilanciare i nerazzurri in chiave Europa ...

Milan - l'ex Raducioiu : 'Suso mi piace molto - Gattuso...' : Florin Raducioiu , ex attaccante del Milan , parla a RMC Sport della squadra di Gattuso : 'L'Europa League è una competizione molto interessante. Gattuso fa bene a dire che il Ludogorets non va sottovalutato. Suso? È un giocatore molto interessante, gioca ...

Milan-Sampdoria : Suso contro Ramirez - con i mancini ci si diverte : Prima che cali il silenzio elettorale, si può dire: in Milan-Samp, la fantasia abita nel piede sinistro. Per par condicio, in due piedi sinistri che giocano sul centro-destra. Suso e Gaston Ramirez ...