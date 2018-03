Milan-Reina | Donnarumma | “Sono tranquillo | vado avanti sereno Champions? Ci proveremo

Milan - le visite di Reina sono un problema : ecco cosa è successo : Il Milan sta continuando la sua rincorsa per cercare di centrare il quarto posto in campionato, che gli garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions League. La dirigenza rossonera si sta, però, già preparando alla prossima stagione con degli inaspettati colpi a parametro zero. Nella giornata di ieri, infatti, è stato formalizzato il secondo colpo di mercato dei rossoneri con Pepe Reina che ha svolto le visite mediche. Milan-Reina: una ...

Calciomercato : Reina al Milan - tensione con Donnarumma sempre più lontano da Milano : Visite mediche ieri con il Milan per Pepe Reina, destinato a diventare rossonero in estate. Società e portiere spagnolo avrebbero già un’intesa su un contratto biennale da circa 3 milioni di euro. Nei prossimi mesi sarà chiaro se il portiere spagnolo farà il vice di Gianluigi Donnarumma o, più facilmente, ne prenderà il posto se il diciannovenne verrà ceduto. E’ forte, infatti, la tensione tra l’entourage del portierone ed il Milan: ...

Calciomercato Milan - Reina vicino : tensione tra i Donnarumma e Mirabelli : Certamente un trattamento non da semplice riserva, che ha infastidito e non poco la famiglia Donnarumma: secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', Antonio e papà Alfonso non avrebbero ...

Milan - prima giornata da rossonero per Reina. Il Psg in pressing su Donnarumma : Visite mediche in gran segreto con il Milan, poi, un giro in centro in compagnia della moglie per cercare casa. Pepe Reina, in scadenza 2018, ha approfittato della trasferta Milanese e del giorno ...

REINA AL Milan/ Visite mediche in rossonero per il portiere del Napoli : medici del club non presenti per... : REINA al MILAN, Visite mediche in rossonero per il portiere del Napoli che si libera a parametro zero alla fine della stagione. Intanto però questi continua a credere allo Scudetto.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 18:35:00 GMT)

Reina al Milan/ Visite mediche in rossonero per il portiere del Napoli : Donnarumma parte? : Reina al Milan, Visite mediche in rossonero per il portiere del Napoli che si libera a parametro zero alla fine della stagione. Intanto però questi continua a credere allo Scudetto.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 16:16:00 GMT)

Calciomercato : visite mediche per Reina - al Milan in estate : visite mediche con il Milan per Pepe Reina, destinato a diventare rossonero in estate quando scadrà il suo contratto con il Napoli. Il portiere spagnolo, 36 anni ad agosto, dopo la sfida di ieri sera a San Siro con l’Inter, si e’ fermato a Milano dove, secondo indiscrezioni, in mattinata ha sostenuto i controlli medici, non nella clinica del centro utilizzata generalmente dal Milan, ma in un’altra struttura. Il club rossonero ...

Visite mediche con il Milan per reina : Visite mediche con il Milan per Pepe reina, destinato a diventare rossonero in estate quando scadrà il suo contratto con il Napoli. Il portiere spagnolo, 36 anni ad agosto, dopo la sfida di ieri sera ...

Milan-Reina - oggi le visite mediche : pronto biennale da 3 - 5 milioni a stagione : Milan-Reina, oggi le visite mediche: pronto biennale da 3,5 milioni a stagione Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan-Reina, oggi LE visite mediche- Come riportato dai colleghi di “SkySport“, Pepe Reina oggi si sottoporrà alle visite mediche di rito con il Milan in vista della prossima stagione. Come accennato nei giorni scorsi, il portiere ...

REINA AL Milan / Visite mediche in rossonero per il portiere del Napoli che non molla lo Scudetto : REINA al MILAN, Visite mediche in rossonero per il portiere del Napoli che si libera a parametro zero alla fine della stagione. Intanto però questi continua a credere allo Scudetto.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 11:59:00 GMT)

Calciomercato Milan - visite mediche per Reina : Un altro importantissimo passo in avanti verso un futuro in rossonero che ormai sembra essere sempre più certo: Pepe Reina, portiere classe 1982 in scadenza di contratto con il Napoli il prossimo ...

Reina al Milan - Napoli su Leno e Donnarumma... : Sempre secondo il Corriere dello Sport , Donnarumma può lasciare il club rossonero, il quale si aspetta che Raiola porti un'offerta da almeno 60 milioni di euro.

Milan - Reina libera Donnarumma : Milan, Reina libera Donnarumma I rossoneri trattano con il portiere del Napoli. Per fare il secondo? Possibile, ma… Continua a leggere L'articolo Milan, Reina libera Donnarumma proviene da NewsGo.

Milan-Reina - affare fatto : informato il Napoli : Milan-Reina, affare fatto: informato il Napoli Il club rossonero ha avvertito De Laurentiis: per il portiere pronto un triennale Continua a leggere L'articolo Milan-Reina, affare fatto: informato il Napoli proviene da NewsGo.