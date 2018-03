Milan | gioia André Silva | ma c' è un' altra vicenda che spaventa i tifosi

Blastingnews

(Di martedì 13 marzo 2018) Il #ha cambiato il suo modo di affrontare le partite. Fino a qualche mese fa accadeva, come a Benevento, che arrivasse un portiere a spegnere, a tempo quasi scaduto, le speranze di ottenere una vittoria. Oggi, invece, i rossoneri hanno capovolto la situazione, e sono loro ad andare a caccia del successo nei minuti finali, riuscendo a raggiungerlo anche al termine di una prestazione non brillantissima. Ma, si sa, gli episodi e la fortuna aiutano gli audaci, e da quando Rino Gattuso siede sulla panchina rossonera, l'audacia è decisamente schizzata verso l'alto. Tutto merito di uno spirito cambiato, di un gruppo di giocatori che ha abbandonato l'indolenza di inizio stagione, e che riesce ad andare in campo esprimendosi con carattere e personalita', ad immagine e somiglianza del proprio tecnico. C'è davvero la sensazione che si sia acquisito quel Dnaista che sembrava ...