Migranti | sindaco Lampedusa | bene lavori hotspot | correggere errori passato

Migranti : morto di fame a Pozzallo - sindaco 'come in campi concentramento' : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - È morto di fame un giovane migrante eritreo di 22 anni, sbarcato ieri a Pozzallo, in provincia di Ragusa. Insieme ad altre 91 persone, tra cui 12 minori e 7 donne, era giunto a bordo della nave della Ong spagnola 'Proactiva Open Arms' nella cittadina siciliana. Trasfer

Varazze - il sindaco Bozzano puntualizza sull'accoglienza dei Migranti : "La città ne ospita 55" : Occorre ringraziare la CRI e la Cooperativa operante sul territorio per quanto riescono a fare, con Scienza e Coscienza, il loro mestiere. Informare i cittadini è sempre un dovere, così come è un ...

Migranti : Nicolini attacca sindaco Lampedusa - racconta fandonie e getta benzina sul fuoco - 3 - : La crescita costante del turismo nei miei 5 anni, dimostra che il lavoro svolto ha contribuito, insieme a tanti eventi che rimarranno nella storia, a cambiare l'immagine dell'isola nel mondo. L'altro ...

Migranti : Nicolini attacca sindaco Lampedusa - racconta fandonie e getta benzina sul fuoco - 3 - : La crescita costante del turismo nei miei 5 anni, dimostra che il lavoro svolto ha contribuito, insieme a tanti eventi che rimarranno nella storia, a cambiare l'immagine dell'isola nel mondo. L'altro ...

Migranti : Nicolini attacca sindaco Lampedusa - racconta fandonie e getta benzina sul fuoco (3) : (AdnKronos) - "Quanto io e tutti i componenti della squadra amministrativa ci siamo battuti per difendere l’isola e gli abitanti, insieme ai diritti umani di coloro che vi sbarcano, è notorio. Tutto ciò che fa male all’isola fa male ai Migranti e viceversa - spiega ancora l'ex sindaca Giusi Nicolini

Migranti : Nicolini attacca sindaco Lampedusa - racconta fandonie e getta benzina sul fuoco : Palermo, 3 mar. (AdnKronos) - "Il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello racconta fandonie su di me sulla gestione dei Migranti. Lui e l'intera amministrazione non si limitano a sparare fandonie, ma buttano benzina sul fuoco, incendiando gli animi, perché ricreare l’emergenza, che non c’era più, do

Il paese senza tasse né Migranti. “Con il sindaco leghista viviamo bene” : «Se siamo ancora vivi è grazie a Matteo», dicono quasi tutti. E non capisci. Primo: di quale Matteo stanno parlando? Secondo: perché sarebbero dovuti morire? Pontinvrea, 870 residenti, 15 chilometri dal mare, ceramiche, sentieri di montagna, profumo di camini accesi, entroterra ligure che sa ancora di Piemonte. Con quella faccia un po’ così, insom...

Migranti : sindaco Pozzallo - a rischio 85 mln - da Regione nessun supporto (2) : (AdnKronos) - Da qui l'appello del primo cittadino al governatore. "Il nostro Comune svolge una funzione importante, vorrei dire quasi cruciale, nel contesto della rete di accoglienza istituita per supportare i Migranti in arrivo - dice -. Il ministero dell’Interno ci fornisce degli aiuti sostanzial

Migranti : sindaco Pozzallo - a rischio 85 mln - da Regione nessun supporto : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - Sbloccare le procedure riguardanti il pacchetto di 85 milioni di euro relativi al Pon legalità che potrebbero essere spesi anche per integrare i Migranti sbarcati sulle coste siciliane e, quindi, aiutare i Comuni di frontiera dove più forte risulta essere la pressione

Migranti : sindaco Pozzallo - a rischio 85 mln - da Regione nessun supporto : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) – Sbloccare le procedure riguardanti il pacchetto di 85 milioni di euro relativi al Pon legalità che potrebbero essere spesi anche per integrare i Migranti sbarcati sulle coste siciliane e, quindi, aiutare i Comuni di frontiera dove più forte risulta essere la pressione degli arrivi. A chiederlo è Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo (Ragusa), che ha scritto una lettera aperta al presidente della Regione, ...

Migranti : sindaco Pozzallo - a rischio 85 mln - da Regione nessun supporto (2) : (AdnKronos) – Da qui l’appello del primo cittadino al governatore. “Il nostro Comune svolge una funzione importante, vorrei dire quasi cruciale, nel contesto della rete di accoglienza istituita per supportare i Migranti in arrivo – dice -. Il ministero dell’Interno ci fornisce degli aiuti sostanziali. Vorremmo che lo stesso facesse anche la Regione che non ci ha mai supportato con contributi o sostegni di altro ...

Esino - il sindaco si arrende e premia i Migranti che si ribellarono : Sono scesi in piazza al grido di "Vogliamo la residenza", hanno accerchiato gli uffici pubblici, minacciando gli impiegati fino a che non sono intervenuti i carabinieri (guarda il video). E ora il sindaco li "premia", concedendo i documenti a chi ha già ottenuto il permesso di soggiorno. Succede a Esino Lario, piccolo Comune in provincia di Lecco, dove Pietro Pensa si è arreso: "Dopo ...

Migranti : sindaco Lampedusa - isola hotspot a cielo aperto - a rischio ordine pubblico (2) : (AdnKronos) - Adesso il timore del sindaco di Lampedusa è che sul fenomeno migratorio cali l'attenzione. "Non è più argomento da campagna elettorale - dice -. Dalla Libia ne sono arrivati 40mila in meno con le politiche di Minniti e questo ha tolto forza agli slogan elettorali. Così di immigrazione

Migranti : sindaco Lampedusa - isola hotspot a cielo aperto - a rischio ordine pubblico : Palermo, 22 gen. (AdnKronos) - Incontro domani a Roma tra il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, e il ministro dell'Interno, Marco Minniti. Al centro del faccia a faccia, richiesto dal primo cittadino delle Pelagie, l'emergenza immigrazione dopo gli ultimi fatti di cronaca che hanno fatto registrar