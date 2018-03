Migranti | morto di fame a Pozzallo | sindaco ' come in campi concentramento'

Migranti naufragano in fiume tra Turchia e Grecia : 1 morto - 9 dispersi - : La tragedia si è verificata sull'Evros, alla frontiera tra i due Paesi. L'incidente potrebbe essere stato causato dalle cattive condizioni atmosferiche

Rosarno - Incendio nella tendopoli di Migranti : 1 morto : T ragedia annunciata a Rosarno , in Calabria. Una donna trentenne è morta e altre due ragazze sono rimaste gravemente ferite in un vasto Incendio scoppiato questa notte nella tendopoli di San ...

Migranti : incendio in una tendopoli in Calabria - un morto : È di un morto e di almeno due feriti il bilancio di un incendio sviluppatosi nella notte, intorno alle ore 5:00, nella vecchia tendopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, che ospita diversi immigrati. Sulle cause sono in corso accertamenti.

