Migranti | hotspot di Lampedusa chiude in via temporanea

Migranti : tentato omicidio a hotspot Lampedusa - 2 fermati : Palermo, 13 feb. (AdnKronos) - Con l'accusa di tentato omicidio in concorso la Polizia di Stato ha fermato due tunisini. Si tratta di Naim China, 26 anni, e Houssam Eddine Lahlawi, 33 anni, ritenuti responsabili dell'accoltellamento lo scorso 9 febbraio all' hotspot di Lampedusa di un connazionale di

Migranti : sindaco Lampedusa - isola hotspot a cielo aperto - a rischio ordine pubblico (2) : (AdnKronos) - Adesso il timore del sindaco di Lampedusa è che sul fenomeno migratorio cali l'attenzione. "Non è più argomento da campagna elettorale - dice -. Dalla Libia ne sono arrivati 40mila in meno con le politiche di Minniti e questo ha tolto forza agli slogan elettorali. Così di immigrazione

Migranti : garante nazionale detenuti visita hotspot di Lampedusa : Palermo, 22 gen. (AdnKronos) - visita all' hotspot di Lampedusa domani per il garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma. Un'iniziativa che rientra nel mandato istituzionale di monitoraggio e controllo affidato al garante ma è anche legata al r

Migranti : lite tra due tunisini all'hotspot Lampedusa finisce in rissa - ferito carabiniere : Palermo, 20 gen. (AdnKronos) - Una lite tra due tunisini finisce in rissa e alla fine un carabiniere rimane leggermente ferito a uno zigomo. E' accaduto ieri sera all'hotspot di Lampedusa , dove due giovani tunisini , ospiti da tempo del centro d'accoglienza, hanno iniziato a litigare, quando uno dei

Migranti : suicida giovane ospite hotspot Lampedusa - sindaco 'un dramma' : Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - Un giovane migrante si è suicidato a Lampedusa, in provincia di Agrigento. La vittima, che era ospite dell'hotspot di contrada Imbriacola, era sbarcato sulla più grande delle Pelagie lo scorso ottobre. Stamani alcuni Migranti lo hanno trovato, ormai senza vita, in una c