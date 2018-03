Microsoft Store | arriva la tab dedicata alle estensioni di Edge

Notepad++ sbarca sul Microsoft Store grazie a Desktop Bridge : Desktop Bridge, conosciuto anche con il nome di Project Centennial, continua a regalare nuovi software sul Microsoft Store. L’ultimo caso è quello di Notepad++. Notepad++ è, per chi non lo conoscesse, un editor di testo abbastanza famoso quanto storico sviluppato per Windows dal lontano 2003 e aggiornato negli anni successivi. Il programma è da oggi scaricabile dallo Store ufficiale per tutti gli utenti in possesso di un PC o tablet ...

Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus in vendita nel Microsoft Store : Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus sono in vendita nel Microsoft Store ma ci sono alcuni dettagli da chiarire per quanto riguarda il sistema operativoPuó suonare strano vedere i dispositivi Samsung in vendita da Microsoft, già l’anno scorso lo Store ha reso disponibili i Galaxy S8 e constantemente propone altri arricoli dell’azienda, dunque sembrava ovvia l’intenzione di voler definitivamente introdurre anche il commercio degli ...

Microsoft - nuovo Store a Singapore in apertura a fine settimana : Microsoft ha da poco annunciato la prossima apertura del suo primo Store a Singapore. Il negozio sarà il primo che Redmond avrà nell’area del Sudest asiatico, una mossa questa indicativa di come il colosso di Windows abbia iniziato a cambiare strategia riguardo la sua presenza fisica in un’ottica di progressivo ampliamento della rete degli Store proprietari. Il nuovo Store testimonia come il mercato asiatico sia di primaria importanza per ...

Microsoft inizia i preordini del Samsung Galaxy S9 nel suo store : Il Samsung Galaxy S9 è il TOP di gamma non solo dell’azienda coreana ma di tutto il mondo Android e adesso si prepara ad essere venduto anche da Microsoft. La notizie giunge dai colleghi di Windows Latest, i quali hanno potuto appurare che il Galaxy S9 di Samsung è adesso preordinabile dal Microsoft store online e, in futuro, dovrebbe arrivare anche nei negozi fisici. Lo smartphone è targato “Microsoft Edition” e ciò significa ...

Anche la distribuzione Debian GNU/Linux sbarca sul Microsoft Store : Dopo solamente due giorni da Kali Linux, un’altra famosa distribuzione è disponibile sul Microsoft per tutti i PC e tablet Windows 10: Debian GNU/Linux. Descrizione With this app you get Debian GNU/Linux for the Windows Subsystem for Linux (WSL). You will be able to use a complete Debian command line environment for the current stable release (9/stretch). Please set up WSL first by following the guide at ...

Windows 10 Mobile : Truecaller scompare dal Microsoft Store : Truecaller è un software presente su iOS, Android e Windows che consente di identificare le chiamate sconosciute e rilevare e bloccare automaticamente quelle di tipo spam provenienti dai fastidiosi call-center che tutti conosciamo. L’app per Windows 10 Mobile risulta una delle migliore UWP sviluppate per questa piattaforma in quanto è molto veloce, funzionale e con un’interfaccia ordinata e gradevole, forse anche meglio delle ...

Windows Phone 8.1 : impossibile scaricare le app dal Microsoft Store? Ecco una soluzione! [AGG.1 Risolto] : [Aggiornamento1 07/03/2018] Con un nuovo update lato server, Microsoft ha risolto completamente il problema. Articolo originale, Stando a quanto riportato dai colleghi di Neowin e da numerose segnalazioni su Reddit e sui forum Microsoft, su Windows Phone 8.1 non è più possibile scaricare le app dallo Store. Nonostante il lancio di Windows 10 mobile avvenuto nel 2015, sono ancora molti, relativamente parlando, gli utenti che ...

Final Fantasy XV Windows Edition disponibile al download sul Microsoft Store : [Aggiornamento1 06/03/2018] Final Fantasy XV Windows Edition è ora scaricabile dal Microsoft Store. Articolo originale, Da oggi è Finalmente possibile preordinare Final Fantasy XV Windows Edition sul Microsoft Store, il famoso titolo di Square Enix si prepara a sbarcare su Windows 10 dopo PS4 e Xbox One. Descrizione Final Fantasy XV Windows Edition Include tutti i contenuti pubblicati con i vari aggiornamenti del gioco (la strada ...

Poche app sul Microsoft Store? Nessun problema - basta utilizzare PAWA : Il più grande problema del Microsoft Store che lo affligge sin dalla sua nascita è indubbiamente la mancanza di alcune applicazione importanti. Dopo Desktop Bridge, ossia il tool che consente ai developer di convertire il proprio programma WIN32 in UWP, Microsoft sta per lanciare con Redstone 4 e Redstone 5 il pieno supporto alle PWA portandole nel proprio store. Le PWA, per chi non lo sapesse, sono delle app leggerissime che riportano un sito ...

Kali Linux disponibile sul Microsoft Store di Windows 10 : Dopo l’approdo di Ubuntu sul Microsoft Store avvenuto circa un anno fa, è arrivato adesso il turno della distribuzione Kali Linux che può essere installata da tutti gli utenti Windows 10. I test di Kali Linux su Windows 10 sono iniziati settimane fa e adesso Microsoft ha ufficializzato il suo arrivo nello Store tramite un post sul proprio blog. Ciò è stato possibile grazie al Windows Subsystem for Linux (WSL) e aiuterà gli sviluppatori ed ...

Microsoft To-Do si aggiorna sul Microsoft Store con alcuni miglioramenti : Microsoft To-Do, l’app targata Redmond che consente di creare e gestire le lista di attività con una sincronizzazione tra più dispositivi, si è aggiornata sul Microsoft Store per Windows 10 e Windows10 Mobile Changelog Abbiamo apportato miglioramenti alla funzione di ricerca, quindi sarà molto più facile per te trovare ciò che stai cercando. Alcune parti dell’interfaccia utente erano sfocate alcune volte; abbiamo migliorato il modo in cui ...

Se acquisterete Xbox One X su Microsoft Store otterrete un secondo controller gratuitamente : Arrivano ottime notizie per tutti coloro che sono intenzionati ad acquistare una Xbox One X, infatti Microsoft ha annunciato una nuova offerta valida sul proprio Store.Come segnalano i colleghi di VG247, se acquisterete la console premium su Microsoft Store, per 499,99 Euro, risparmierete 59,99 Euro per l'acquisto di un secondo controller, che otterrete gratuitamente. Potete già vedere voi stessi la promozione andando sul sito ufficiale. ...

