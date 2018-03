Microsoft Office | utilizzare la propria voce per scrivere documenti | mail e presentazioni

Google Drive migliora il supporto alla suite Microsoft Office : Il team di Google ha annunciato un'importante novità per chi utilizza Google Drive, ossia la possibilità di commentare direttamente più tipi di file L'articolo Google Drive migliora il supporto alla suite Microsoft Office è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Office 2019 : Microsoft conferma che verrà rilasciato entro la fine dell’anno e solo su Windows 10 : Office 2019, la prossima versione della suite di programmi più nota di casa Microsoft, è stata annunciata alla scorsa conferenza Ignite ma solo adesso arrivano maggiori dettagli. Microsoft, innazitutto, ha confermato ufficialmente che verrà rilasciato entro la fine dell’anno e il lancio della versione di anteprima è stato fissato al secondo trimestre del 2018. Inoltre, la suite verrà distribuita esclusivamente con la tecnologia di ...

La suite di Office sbarca per tutti sul Microsoft Store : Dopo essere stata rilasciata esclusivamente su Windows 10 S e per gli utenti Insider fast, Microsoft si è decisa finalmente a portare pubblicamente la suite di Office completa sul Microsoft Store di Windows 10 Home e Pro. La app di Office presenti fino a qualche tempo fa sullo Store erano quelle di tipo mobile che supportavano poche funzionalità ed erano adatte solo per gli smarphone o al massimo per i tablet touchscreen. Adesso invece è ...

Template calendario 2018 per Microsoft Office : Il calendario rappresenta un oggetto fondamentale, vista e considerata la nostra dipendenza dal tempo, per organizzare al meglio le nostre giornate. Anni fa ne esistevano solo in versione cartacea ma oggi, con la tecnologia, tutto è diventato più semplice. Possiamo trovare online numerosi calendari già pronti all’uso ma non tutti questi sono personalizzabili (dunque sotto forma di Template) e per questa ragione abbiamo deciso di creare ...