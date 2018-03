Microsoft | in arrivo l' aggiornamento di primavera per Windows 10

Come funziona il Microsoft Surface Book 2 - in arrivo in Italia : La risposta di Microsoft al MacBook Pro di Apple sta per uscire in Italia. Il Surface Book 2, uscito in sordina qualche mese fa, va a completare l’offerta hardware dell’azienda di Redmond nel nostro paese dopo i buoni risultati ottenuti col Surface Laptop e il Surface Pro. Il Book 2 si inserisce idealmente a metà strada, essendo un ibrido tra noteBook e tablet, cercando di coniugarne le due funzionalità principali: portabilità e ...

Google Chrome come Microsoft Edge - in arrivo una modalità per gli schermi touch di Windows 10 : Uno dei pro esclusivi di Microsoft Edge è sicuramente l’interfaccia adatta per l’uso con il touchscreen, sebbene non sia proprio ai livelli della versione Metro di Internet Explorer installata di default su Windows 8. Sembra, però, che anche Google stia pensando di adottare nel suo browser Chrome un’interfaccia appositamente studiata per gli schermi touch dei 2-in-1 e convertibili Windows 10, entrambi con un market share in ...

Microsoft HoloLens : dopo un anno - in arrivo un aggiornamento software : Sembra strano ma è passato più di un anno dall’ultimo major update rilasciato per il software di HoloLens, il visore di Microsoft dedicato per il momento solo alle grandi aziende e agli sviluppatori, capace di supportare la realtà aumentata tramite la tecnologia olografica. Adesso Microsoft sta finalmente lavorando a un nuovo aggiornamento per HoloLens che, attualmente, è disponibile esclusivamente per i membri di HoloDevelopers ma il cui ...

Microsoft : in arrivo una Patch contro Meltdown e Spectre : Una nuova Patch, sviluppata da Microsoft, mette in sicurezza l’edizione x86 di Windows 10 contro le vulnerabilità Meltdown e Spectre. Security Fix Precedentemente, il Colosso di Redmond, ha lavorato al rilascio di un Update mirato a sanare le due grosse falle del 2017. La collaborazione fra Microsoft e differenti OEM ha velocizzato il rilascio della suddetta, senza però riuscire a coprire interamente le differenti tipologie di utenti. Il ...

Microsoft Teams : in arrivo una versione gratuita? : Microsoft Teams, la nota piattaforma lavorativa basata sul meccanismo delle chat, potrebbe ben presto avere una versione completamente gratuita. Non è un segreto che Microsoft stia puntando moltissimo su questo servizio migliorandolo e integrando Skype for Business ed è ad oggi uno dei migliori in questo specifico settore. Il suo unico difetto risiede purtroppo nel costo in quanto, per poterlo utilizzare, è necessario obbligatoriamente avere ...

Svelate le date della conferenza Microsoft Build 2018 : in arrivo la presentazione di Windows Core OS? : Fino ad ora, Microsoft non ha annunciato eventuali dettagli e anticipazioni sul prossimo evento Build 2018. Il leaker Wakingcat è riuscito però in queste ore a scovare in rete un’immagine ufficiale che ci svela le date della prossima conferenza di casa Redmond: 7,8 e 9 maggio Gli eventi Microsoft Build si sono caratterizzati negli anni poichè solitamente sono state utilizzati per presentare al pubblico novità importantissime sullo sviluppo ...

Microsoft Edge : in arrivo la versione per iPad : Microsoft Edge per dispositivi mobile è stato rilasciato mesi fa per Android e iPhone, ma non per iPad. Tuttavia basta soltanto aspettare e il browser di Redmond sarà scaricabile anche dai tablet della Mela. In un tweet, Sean Lyndersay, un program manager addetto allo sviluppo di Microsoft Edge, ha rivelato che una versione per iPad è tutt’ora in testing interno e verrà distribuita come closed beta agli utenti registrati a Testflight nelle ...