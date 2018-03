Michele | suicida a 17 anni per i bulli Le ultime lettere | Non ce la faccio più | mi

L’ultima lettera di Michele - suicida per colpa dei bulli : “Mi chiamano stupido - mollo tutto” : Nell'ultima lettera , trovata dalla sorella poco dopo il suicidio, Michele Ruffino parla di sé in terza persona: "Ho intenzione di mollare. Questo ragazzo moro piange davanti allo specchio e non trova nessuno dietro di sé che gli dica: ehi oggi sei maledettamente bello". La madre aveva denunciato i bulli che lo avevano spinto a togliersi la vita.Continua a leggere

Le ultime lettere di Michele - suicida a 17 anni : "I miei sogni sbiadiscono - mi stanno portando via tutto" : "Quel ragazzo ha di nuovo i tagli sulle braccia e nel cuore, ha di nuovo le lacrime agli occhi davanti allo specchio e non ha nessuno dietro che possa dirgli: 'Hei, oggi sei maledettamente bello'. Nessuno ha mai scostato le maniche delle felpe e ha visto i suoi tagli. Tutti ci hanno rinunciato. Eppure lui avrebbe bisogno di un 'come stai?' in più". Parla di sé in terza persona, Michele, nelle ultime lettere scritte prima di ...