Meteo | non facciamoci illusioni | torna il maltempo da giovedì

Terremoto Napoli - paura a Pozzuoli - Bagnoli e Agnano per le scosse dei Campi Flegrei. Il geologo neo senatore a MeteoWeb : “situazione non è tranquilla” : 1/30 ...

Previsioni Meteo - altro che “rinfrescata e maltempo” : non credete alle bufale - la Primavera anticipata continua. E in settimana farà sempre più caldo : 1/22 ...

Falsa Allerta Meteo “rossa” in Liguria - l’assessore Giampedrone annuncia esposto : “Non si scherza sulla vita delle persone” : “sulla vita delle persone e sulle allerte Meteo, che sono di diretta competenza regionale, è vietato scherzare, in particolare modo in Liguria. Ci muoveremo legalmente per tutelare i cittadini e il nostro lavoro contro chi fa del terrorismo sul Meteo“: lo ha dichiarato l’assessore alla protezione civile della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone, in riferimento alla scelta di un sito Meteo di pubblicare un post in cui si ...

Meteo - il maltempo non molla : allerta nubifragi nel weekend : Dopo le intense nevicate delle scorse settimane, le temperature si stanno rialzando in tutta Italia, ma una nuova perturbazione è pronta a colpire lo Stivale nel secondo fine settimana del mese di marzo...

Il Meteo non rispetta i tempi della politica : risorse idriche in sofferenza - ma c’è il rischio alluvioni : Consorzi di bonifica preoccupati, ma già da giorni al lavoro, per l’arrivo di temperature più miti: il timore è che l’innalzamento delle colonnine di mercurio comporti un repentino scioglimento delle abbondanti quantità di neve, cadute questo inverno e che, riversandosi nei corsi d’acqua, aumentino il rischio di tracimazione a valle. Per questo, si sta provvedendo agli interventi ed alle manovre idrauliche, atte a contenere tale pericolo. “E’ in ...

Burian Bis - torna il gelo siberiano/ Previsioni Meteo - solo fake news? Pasqua sotto la neve evento non raro : Burian bis, torna il gelo dalla Siberia. Primavera in ritardo come negli anni 90? Ancora freddo dopo un anticipo di Primavera: ma l'estate 2018 potrebbe essere più temperata(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 20:14:00 GMT)

“Ancora neve - l’inverno non è finito”. Burian Bis - nuovi ‘guai’ dal Meteo. A pochi giorni dalla perturbazione che ha messo l’Itala in ginocchio - ecco la nuova allerta : La neve non si è ancora sciolta del tutto in alcune località eppure dobbiamo probabilmente prepararci ad colpo di scena: il Burian bis. L’alta pressione estesa nel senso di meridiani favorirà nuovamente l’arrivo di aria gelida. “Quello che ci propone il modello internazionale americano GFS – spiegano gli esperti del sito ‘ilmeteo.it’ – è a dir poco allarmante. Dopo il Burian di fine febbraio, ecco ...

Meteo - brutte notizie : dopo Burian arriva Big Snow. Dopo l’ondata di gelo che ha stretto l’Italia in una morsa - non c’è tregua : tanta neve. Le previsioni : L’Italia è stretta in una morsa di gelo. La neve ha imbiancato la penisola e Dopo un primo momento di gioia per i fiocchi caduto, sono iniziati i disagi, oltre al freddo intenso. Ma se pensavate che Dopo le nevicate degli ultimi due giorni e il freddo siberiano di Burian il Meteo avrebbe concesso una tregua, dovrete ricredervi. Dal momento che sarà vero solo in parte. Le temperature gelide ci terranno chiusi in casa (per chi può ...

Meteo - ancora neve in pianura : il freddo siberiano "non molla" l'Italia : Almeno per un paio di giorni freddo e neve saranno ancora grandi protagonisti. "La forte ondata di freddo siberiano che è puntualmente arrivata l'Italia sta per raggiungere il suo apice. Poi...

Meteo 6-12 Marzo : sorprese non finiscono - Italia Italia con MALTEMPO e FREDDO : SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? Italia, EUROPA, MONDO www.infograndine.com PROBABILE EVOLUZIONE METEO 6-12 Marzo Il mese di Marzo, ormai imminente, dovrebbe portarci l'ennesimo cambiamento del quadro METEO. Un cambiamento che certificherà l'...

#Allerta Meteo a Roma… scuole chiuse e non solo #Burian : Il Meteo ci avvisa che nella nottata potrebbe nevicare a Roma, ma non finisce qui. Da qualche ora stanno girando informative e avvisi dalle scuole che domani, lunedì 26 febbraio, resteranno chiuse per allerta Meteo e più nello specifico per rischio ghiaccio nella Capitale: “È stata firmata l’ordinanza sindacale che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sul territorio di Roma per lunedì 26 ...

Previsioni Meteo - ecco perché quest’ondata di Burian non può arrivare al Sud e invece deve preoccupare il Nord : Previsioni Meteo – Sta iniziando in queste ore l’irruzione gelida provocata dal Burian proveniente dalla Siberia sul Nord Italia: sarà l’episodio di freddo e neve più rilevante di quest’inverno nel nostro Paese. Ma non coinvolgerà in pieno tutto il Paese: il Sud rimarrà ai margini del grande gelo, pur vivendo un paio di giorni freddi e perturbati ma senza neve fin al suolo come invece accadrà sulle Regioni del medio e ...

Meteo - vento e neve non danno tregua alla Toscana : Firenze, 18 febbraio 2018 - Prolungato fino alle 13 di domani il codice giallo in Toscana per vento e neve , in esaurimento invece per la pioggia, caduta in abbondanza la notte scorsa: scade comunque ...