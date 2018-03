Meghan Markle e le lezioni di Harry sulla guida a sinistra e in caso di emergenza

Che cos’hanno in comune Kate Middleton e Meghan Markle? : L’arrivo di Meghan Markle nella famiglia reale, nonostante ancora non sia ufficiale, ha decisamente portato una ventata d’aria fresca a Buckingham Palace. A partire dalle foto ufficiali del fidanzamento con Harry, in cui si mostra al fianco del Principe in maniera spontanea, e indossa un abito sensuale e raffinato. Un carattere un po’ più ribelle (cosa in sé non difficile, in effetti) rispetto alla composta Kate Middleton, ...

Meghan Markle alla prima uscita pubblica con la regina Elisabetta : Debutto in grande stile per la bella Meghan Markle accanto alla regina d’Inghilterra. La fidanzata del principe Harry ha partecipato per la prima volta ad un evento ufficiale in presenza di Elisabetta II, una commemorazione organizzata per la...

Principe Harry e Meghan Markle : pizzicati mentre sembrano prendere in giro Liam Payne : Liam Payne si è esibito davanti al Principe Harry e alla sua futura sposa Meghan Markle, durante una celebrazione a Westminster. [arc id=”f593da10-4ca6-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Durante la performance, a cui hanno assistito anche il Principe WilLiam e a Kate Middleton, l’artista non ha cantato un suo brano (“Strip That Down” è troppo osé per essere cantata in chiesa) ma un pezzo di John Mayer, “Waiting On The ...

Un’altra «prima volta» per Meghan Markle : alla corte della regina per il Commonwealth Day : Per Meghan Markle è tempo di un’altra prima volta. L’ex attrice americana, promessa sposa di Harry, ha partecipato al primo evento ufficiale – il Commonwealth Day – alla presenza della regina Elisabetta. Un altro record per la divorziata Meghan, che deve stare simpatica alla sovrana. È stata, infatti, ammessa a una così importante occasione pubblica prima delle nozze con il quinto in linea di successione al trono, in ...

“Che sorrisetto ipocrita”. Meghan Markle ci è cascata ancora. Prima uscita pubblica con la Regina per la fidanzata di Harry e c’era anche Kate Middleton. Gli occhi tutti puntati su di loro e ovviamente tutti hanno visto : “Il diavolo e l’acqua santa…” : Ormai la data delle nozze si appresta e gli eventi pubblici cui Meghan Markle partecipa sono sempre più frequenti. Il tiro si fa sempre più alto e Prima o poi doveva accadere: la fidanzata di Harry ha partecipato alla sua Prima uscita pubblica con la Regina Elisabetta. Tutta la famiglia reale, riunita al gran completo, si è riunita per la commemorazione del Commonwealth’s Day presso l’abbazia di Westminster. ovviamente i ...

“Non sarà bianco ma così” : Meghan Markle - spifferata sull’abito da sposa. A poco dal royal wedding e dopo mesi di congetture - la bomba arriva direttamente da Palazzo : “Ecco chi lo disegna” : Tra i tanti quesiti, la maggior parte senza risposta certa, sul matrimonio di Meghan Markle e il principe Harry, uno su tutti toglie il sonno a chi ha fatto già partire il conto alla rovescia al 19 maggio: chi vestirà la sposa? Dal giorno dell’annuncio del fidanzamento ufficiale, ci si è soffermati quotidianamente sulle scelte di look dell’ex attrice, nel tentativo di capire, quindi scremare, gli stilisti a lei più congeniali. ...

Se Harry dà lezioni di guida a Meghan Markle : Harry sta facendo di tutto per fare in modo che la sua fidanzata (Meghan Markle), nata e cresciuta a Los Angeles, si abitui alla vita nel Regno Unito. Persino darle lezioni di guida. A quanto racconda il Daily Mail, il principe starebbe insegnando alla futura moglie come guidare col cambio manuale e dal lato sinistro della strada. L’ex star di Suits, che ha trascorso gli ultimi anni in Canada sul set, era abituata a guidare con ...

Meghan Markle - chi vestirà la futura sposa? Spunta il nome di Ralph&Russo : Secondo alcune indiscrezione arrivate direttamente da Buckingham Palace, il duo Ralph&Russo sembra essere il più gettonato per vestire la futura sposa del principe Harry, Meghan Markle. Il marchio ha già vestito la Markle per la foto ufficiale del fidanzamento. Il brand Ralph&Russo è un ‘abbonato’ ai red carpet hollywoodiani. Nonostante i due designer siano australiani, la sede del marchio è a Londra in un bellissimo atelier ...

Meghan Markle - esercitazioni anti-sequestro. E Harry le insegna a guidare sulla sinistra : Meghan Markle tra veri proiettili: ma è solo una simulazione. Il futuro membro della famiglia reale britannica sta proseguendo nel suo iter di preparazione, che precede il matrimonio con il Principe ...

Meghan Markle medita due volte al giorno per prepararsi al matrimonio : A rivelare come faccia Meghan Markle a gestire lo stress è il maestro di meditazione stesso della futura sposa, Light Watkins. Light ha dichiarato di aver dato lezioni private di...

Meghan Markle è stata battezzata - cerimonia segreta con Harry : ... capo della chiesa britannica, ha fatto il giro dei media di tutto il mondo e Kensington Palace, che cura la comunicazione della coppia, non ha smentito.Al battesimo della 36enne c'era il principe ...

Meghan Markle - battesimo anglicano. "Cerimonia celebrata con le acque del Giordano" : Meghan Markle è stata battezzata. Con una cerimonia riservatissima l'ex attrice, promessa sposa di Harry, si è convertita alla alla Chiesa anglicana, a poco più di due...

Meghan Markle/ L'incontro con Sophie - una bambina di 10 anni : "Un sogno che si avvera" : Il 19 maggio il principe Harry e Meghan Markle si sposeranno: secondo alcune fonti l'abito da sposa della ex attrice di Suits potrebbe costare di più di quello di Kate Middleton.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 23:51:00 GMT)

'Vorrei fare l'attrice' - Meghan Markle e l'abbraccio caloroso alla studentessa durante la visita ufficiale : La coppia ha incontrato alcune delle centinaia di persone che si sono radunate al di fuori del Millennium Point, un centro educativo specializzato in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. '...