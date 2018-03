May | ultimatum alla Russia | chiarite subito il caso Skripal 

May - ultimatum a Putin : “L’ex spia avvelenata per mano dei russi” : «Un attacco sfrontato contro il Regno Unito». Theresa May ha accusato Mosca di essere dietro al tentato omicidio della ex spia russa Sergei Skripal e di sua figlia nella cittadina inglese di Salisbury. Lo fa in maniera diretta, usando parole durissime, e dando a Mosca un ultimatum : chiarire la sua posizione, o pagare le conseguenze delle sue azioni...

Il caso Sergey Skripal - l'ex spia russa avvelenata a Londra. L'ultimatum di Theresa May a Mosca : Convocato l'ambasciatore russo: "Deve spiegare entro la mezzanotte". La replica di Mosca : da May "uno show da circo". Casa Bianca "indignata" e solidale con Londra. La preoccupazione della NATO

Brexit - “Regno Unito vuole transizione senza data” : ultimatum dei deputati conservatori alla May : Dopo aver chiesto e ottenuto il divorzio dall’Unione Europea il Regno Unito non riesce o non vuole dare una data di scadenza alla fase di transizione: un limbo che Bruxelles non potrà accettare e che viene criticato dai falchi Tory. Così giorno dopo giorno, riunione dopo riunione, il post Brexit si rivela sempre più complicato anche per il governo di Theresa May. La premier, stretta dai falchi del suo partito e messa sotto pressione anche ...