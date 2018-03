MAXXI L' AQUILA | MELANDRI | ' ' APERTURA 2019 | LAVORIAMO CON LE ISTITUZIONI' '

MAXXI - un 2018 tra identità e futuro Da Zevi a Pellegrin - Confermata Melandri - nuova sede all'Aquila : Roma - Dalla retrospettiva su Bruno Zevi nel centenario dalla nascita alle provocazioni di Allora e Calzadilla; dalle immagini di denuncia di Paolo Pellegrin all'arte nell'era dell'intelligenza artificiale con Low Form. E poi i giovani talenti del Premio Maxxi Bulgari, la collaborazione con Palazzo Barberini, il focus sull'Africa con le mostre african Metropolis e Road to justice, e la strada come laboratorio per creativi in ...