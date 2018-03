Max | Nek e Renga insieme sono uno spasso | guarda la nostra video intervista sul disco

Max Pezzali - Nek e Renga - concerti : annunciate nuove date estive a Barolo - Locarno e Lucca. Esce oggi 'Max Nek Renga - il disco' " TRACKLIST /... : ... " , live, , "Unici" , live, , "Nessun rimpianto" , live, , "A un isolato da te" , live, , "Sei fantastica" , live, , "Sei solo tu" , live, , "Sei grande" , live, , "Il mio giorno più bello nel mondo"...

Biglietti in prevendita per Nek Max Renga in tour nell’estate 2018 dopo l’album : Nek Max Renga in tour anche in estate dopo la leg del mese di aprile con il grande evento all'Arena di Verona. L'annuncio arriva nel giorno del rilascio dell'album dove hanno voluto racchiudere i successi a tre avviati con il rilascio di Duri da battere, unico inedito dell'avventura a gruppo partita con la data del 20 gennaio all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Saranno quindi tre le date con le quali i tre artisti torneranno sul palco ...

Biglietti in prevendita per Nek Max Renga a Locarno dopo il successo nei palasport : Nek Max Renga a Locarno portano la loro musica nella prima vetrina internazionale dopo la formazione del trio. L'appuntamento con il live è fissato per il 13 luglio, in occasione del Moon&Stars Festival che si terrà a partire dalle ore 20 presso la Piazza Grande. I Biglietti per assistere allo spettacolo sono già in prevendita sui circuiti di vendita abilitati con prezzi espressi in franchi svizzeri (presenti a questo link), che quindi ...

Max Nek Renga - i tre cantautori presentano il loro primo disco in giro per l’Italia : ROMA – L’attesa sta per finire! Uscirà venerdì 9 marzo “MAX NEK Renga, il disco” (Warner Music), l’album di Max Pezzali, Nek e Francesco Renga che racchiuderà tutte le più grandi hit dei repertori dei tre artisti, reinterpretate a tre voci e non solo, e farà rivivere tutte le emozioni di questo tour che sta conquistando […] L'articolo Max Nek Renga, i tre cantautori presentano il loro primo disco in giro per l’Italia è su NewsGo.

Annunciato l’instore tour di Nek Max Renga per il nuovo album dedicato al progetto del trio : L'instore tour di Nek Max Renga ha le sue date. I tre artisti sono pronti a incontrare i fan per la presentazione del disco che hanno voluto dedicare al tour congiunto, nel quale hanno racchiuso tutti i loro più grandi successi nei maggiori palasport italiani. I tre artisti rilasceranno il disco il prossimo 9 marzo, ma hanno già Annunciato quali saranno gli appuntamenti con i firma copie che hanno deciso per l'incontro con i fan. Si tratta ...

Max - Nek e Renga : nel video di “Strada facendo” ti portano in viaggio con loro : Max Pezzali, Nek e Francesco Renga hanno pubblicato il video ufficiale di “Strada facendo”, famosissima canzone di Claudio Baglioni da loro reinterpretata a tre voci. Padova!!! #bellichesiete E stasera un gigantesco Selfie!! Ci siete tutti?! Grazie davvero. @nekfilipponeviani @maxpezzali Un post condiviso da Francesco Renga (@francescoRenga) in data: Feb 16, 2018 at 2:57 PST Guardano la clip ti sembrerà di essere in ...

Finalmente ufficiale il video di Strada Facendo di Nek Max Renga - nuovo singolo prima dell’album : Il video di Strada Facendo di Nek Max Renga è Finalmente ufficiale. La clip è stata rilasciata a meno di due settimane dall'approdo in radio della cover a tre voci del celebre brano di Claudio Baglioni, che hanno presentato nel corso della finale del Festival di Sanremo condotta dal cantautore romano. Nel video che hanno rilasciato per Strada Facendo, compaiono i tre artisti nel dietro le quinte del tour che stanno tenendo in tutti i ...

Concerto di Max - Nek - Renga del 23 febbraio a Bologna sposato ad aprile - nuova data e rimborso dei biglietti : Non si terrà il Concerto di Max, Nek, Renga del 23 febbraio all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna): la serata è stata rimandata dagli organizzatori ad aprile a causa delle condizioni meteo avverse. Si tratta di una delle date del Max, Nek, Renga, il tour, che i tre artisti hanno ripreso dal 12 febbraio e che culminerà il 28 aprile in un evento unico e ricco di ospiti all'Arena di Verona. Il tour anticipa l'uscita dell'album Max, ...

Svelata la tracklist di Nek Max Renga : Il Disco - raccolta attesa per il 9 marzo : La tracklist di Nek Max Renga: Il Disco è finalmente ufficiale. Il progetto Discografico del trio arriva sul mercato il 9 marzo, ma siamo già in grado di conoscere i brani che i tre artisti hanno deciso di inserire nella raccolta concepita per il progetto a tre partito con il rilascio di Duri da battere. L'idea di partire con un progetto comune era già stata comunicata nel corso della conferenza stampa di presentazione, nella quale ...

Nek - Max Pezzali e Francesco Renga : venerdì secondo live a Bologna : Per accedere al servizio di bus dedicato agli eventi che si tengono all'Unipol Arena occorre dotarsi del biglietto speciale-spettacoli di andata e ritorno da 5 euro, valido solo per la linea speciale ...

Max Pezzali - Nek e Francesco Renga : in arrivo a marzo il loro primo album insieme : Dopo lo straordinario successo del singolo “Duri da battere”, Nek, Max Pezzali e Francesco Renga hanno annunciato l’uscita del loro primo album insieme. [arc id=”8b790c20-c4d0-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Si intitola “Max Nek Renga, il disco”, sarà disponibile da venerdì 9 marzo e conterrà tutte le più grandi hit dei repertori dei tre artisti reinterpretate a tre voci. Attualmente i tre cantanti sono in ...