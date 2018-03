Maurizio Martina si è dimesso da ministro delle Politiche Agricole

Maurizio Martina si è dimesso da ministro dell'Agricoltura : Dopo la direzione di lunedì del Pd e la sua disponibilità a guidare i Dem nel dopo Matteo Renzi, Maurizio Martina si è dimesso da ministro dell'Agricoltura. Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi. Il ...

Maurizio Martina si è dimesso da ministro dell'Agricoltura : "Da questo pomeriggio non sono più ministro, per rispetto del ruolo istituzionale che ho ricoperto fin qui e il ruolo che sono chiamato a svolgere". Lo afferma il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina a Porta a Porta. "Credo di si, ci sarà un interim del premier", aggiunge."Non ci auguriamo il peggio per l'Italia. I programmi su cui hanno fatto la campagna elettorale Lega e Cinque Stelle sono dannosi e non ho paura del ...

Pd - chi è Maurizio Martina - l’uomo del dopo-Renzi : È Maurizio Martina il “reggente” del Partito Democratico fino all’Assemblea nazionale che a metà aprile dovrà scegliere il successore del segretario dimissionario Matteo Renzi. Così ha deciso ieri la direzione nazionale del Pd che ha affidato al vicesegretario, e ministro dell’Agricoltura, la transizione. Ad aprile l’Assemblea potrebbe decretare la continuità della sua reggenza, o no, fino al congresso che dovrà ...

Chi è Maurizio Martina : Da dove viene il vicesegretario del PD e ministro che guiderà il partito (almeno) fino a metà aprile The post Chi è Maurizio Martina appeared first on Il Post.

Chi è Maurizio Martina - il ministro alla guida del Pd dopo Renzi - : Il vice segretario del Pd, bergamasco, ha una laurea in Scienze politiche. È il reggente del Partito democratico dopo la sconfitta alle elezioni del 4 marzo. A lui il compito di mediare fino all'...

Maurizio Martina - il funzionario camaleontico ritrovatosi a capo del Pd : Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, vice segretario del Partito democratico, sconosciuto ai più. Da oggi in molti digiteranno il nome di Maurizio Martina su Google per capire chi è il nuovo reggente del Pd, protagonista della prima direzione nazionale dell’era post Renzi. Chiamato ad assumere il comando ad interim della segretaria, non è detto però che il Ministro diventi il nuovo leader del Nazareno: solo ad aprile, ...

Chi è Maurizio Martina - candidato a sostituire Matteo Renzi alla segreteria del Pd : Maurizio Martina ospite al Wired Next Fest 2017 La direzione del Pd di lunedì 12 marzo sancirà la fine di Matteo Renzi come segretario del Pd. Il passaggio dello scettro, almeno in via momentanea, dovrebbe andare al vicesegretario Maurizio Martina che dovrebbe assumere ad interim la segreteria del partito. Martina, attuale ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, ha annunciato che il suo discorso non sarà privo di toni duri ...

Pd - l'indiscrezione : Graziano Delrio supera Maurizio Martina - lui il nuovo segretario? : Oggi, in un lunedì di fuoco, la direzione nazionale del Pd che sancirà le dimissioni di Matteo Renzi : inizialmente annunciate dopo la formazione del governo, poi accelerate dopo le durissime critiche ...

La direzione decide il dopo-Renzi Lui : "Resto. Mai con M5S e Lega" La reggenza a Maurizio Martina : "Il mio ciclo alla guida del Pd si è chiuso. Lascio, sul mio successore deciderà l'assemblea". "No a governi istituzionali, nessuna collaborazione possibile con i 5 Stelle o con le destre". Così il segretario del Pd Matteo Segui su affaritaliani.it

Pd - Matteo Orfini e Maurizio Martina distrutti dopo il verdetto del voto : la foto-simbolo della disfatta democratica : Il Pd tracolla e sparisce, in questo , per loro, sciaguratissimo 4 marzo . Un risultato sconcertante: intorno al 19% sia alla Camera sia al Senato. Ora, è difficile immaginare come Matteo Renzi possa ...