Matteo Salvini | così il leghista sta per mangiarsi Berlusconi | il suo piano

Matteo Salvini difende la sua claque al Parlamento Europeo e attacca i giornalisti : "Se non vi sono piaciute le elezioni - andatevene" : Accolto nella sala stampa del Parlamento Europeo dall'applauso di alcuni sostenitori, tra cui europarlamentari del gruppo di estrema destra Enf, Salvini risponde polemicamente ai rimbrotti dei giornalisti presenti che protestano per la violazione delle regole che impediscono di applaudire (per evitare di trasformare le conferenze stampa in comizi): "Se a qualcuno non piace il risultato elettorale può andarsene, vedo che a sinistra ...

Matteo Salvini : 'Governo Lega-M5s? Di sicuro mai con il Pd' : Governo Lega-M5s ? Di sicuro non con il Pd : 'Spero di guidare il Paese stando al nostro programma, senza fare inciuci, mai nella vita governerò con Matteo Renzi ', tuona da Strasburgo Matteo Salvini .

Matteo Salvini - la mossa Lega : manda avanti Giorgetti per sondare il terreno con Di Maio : Matteo Salvini non ha fretta, non smania di piombare a Palazzo Chigi: ai fedelissimi assicura che è disposto a trattare anche sulla presidenze delle Camere, senza piantare grane per averne una targata ...

Matteo Salvini stoppa Silvio Berlusconi : "Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi o Gentiloni al governo" : "Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo, e neanche Gentiloni": così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano del messaggio al Pd rivolto da Silvio Berlusconi in una intervista alla Stampa, in vista della formazione del nuovo governo. Salvini si è fermato brevemente coi giornalisti in via Bellerio, al termine della riunione del Consiglio Federale, annunciando un ...

Matteo Salvini - l'appello della sinistra europea al Pd : 'Fermatelo in ogni modo - meglio Luigi Di Maio' : Un appello per spingere il Pd tra le braccia del M5S. È quello cui sta lavorando, a nome della galassia di sinistra Ue, il vicepresidente del gruppo dei Verdi, Pascal Durand . Anche Bruxelles e ...

Matteo Salvini - perché il leader della Lega vincerà comunque e perché stare all'opposizione gli porterà più consensi : Le elezioni hanno dato uno sconfitto e due vincitori. Lo sconfitto è il Pd, sia nella versione di Renzi sia in quella degli ex che hanno lasciato il partito per naufragare con Grasso e D'Alema. Ad ...

Papa Francesco torna a fare politica : quella frase sugli 'stranieri' e il legittimo sospetto su Matteo Salvini : 'Il mondo oggi è spesso abitato dalla paura. È una malattia antica: nella Bibbia ricorre spesso l'invito a non avere paura. Il nostro tempo conosce grandi paure di fronte alle vaste dimensioni della ...

Matteo Salvini - lo struggente addio a Rosy Guarneri - leghista neoeletta in Parlamento uccisa da un tumore : L'ha voluta ricordare davanti ai militanti della scuola di formazione politica della Lega in via Bellerio, Matteo Salvini . Rosy Guarnieri, storica esponente della Lega in Liguria e già sindaca di Albenga , è morta oggi uccisa da un tumore , appena pochi giorni dopo ...

Matteo Salvini - il sondaggio Swg sugli elettori leghisti : mai governo con tutto il Pd : ... gli elettori della Lega non sarebbero per nulla d'accordo alla formazione di un governo cedendo la presidenza del consiglio a un'altra forza politica, la pensano così iul 56% dei leghisti. Il 31% ...

Reddito di cittadinanza : cosa ne pensa Matteo Salvini? : 'O c’è un governo capace di governare, o la parola torna agli italiani'. Con questa dichiarazione, Matteo Salvini, nel corso di una riunione con i membri della Lega in Parlamento, allude alla necessità di tornare al voto, qualora non si stabilissero le basi per un governo solido. Ribadisce inoltre la sua sfiducia in un governo di tipo tecnico, che rischierebbe di essere controllato da Bruxelles, da cui giunge il proposito di applicare nuove ...

Matteo Salvini come Luigi Di Maio/ Su Governo - Def e presidenze Camere : chiusura dal Pd per alleanza : Matteo Salvini sfida l'Europa e guarda al Governo: "manovra con meno tasse, a Bruxelles saranno contenti". No governi tecnici, altrimenti nuove elezioni: sfide all'Ue, Pd chiude alleanza(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 19:55:00 GMT)