Martina : parole arroganti da Di Maio : 17.24 "Le parole di Di Maio sono solo arroganti e per niente utili all'Italia. Altro che responsabilità. Insulta il ministro dell'Economia che ha garantito la tenuta del Paese e la sua ripartenza per poi predicare dialogo:una farsa. Di Maio dovrebbe accorgersi che il tempo della propaganda è finito". Così Martina , segretario reggente del Pd,a proposito delle dichiarazioni del leader cinquestelle rilasciate alla stampa estera.

“La decisione della mamma”. Strage di Latina : le parole del parroco del paese. Dopo lo strazio dei funerali di Alessia e Martina parla don Livio : Palloncini bianchi e rosa per l’ultimo saluto a Martina e Alessia Capasso, 14 e 8 anni, le bambine uccise dal padre, il carabiniere Luigi Capasso, a Cisterna di Latina lo scorso 28 febbraio. La donna ha saputo solo ieri della morte delle sue piccole. Non ricordava nulla. Né di essere stata ferita del marito, né dell’uccisione delle figlie. Antonietta Gargiulo, intubata, respira autonomamente ma non è ancora in grado di ...