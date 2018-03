Martina | Di Maio insulta ministro Economia Tempo propaganda è finito

Martina : parole arroganti da Di Maio : 17.24 "Le parole di Di Maio sono solo arroganti e per niente utili all'Italia. Altro che responsabilità. Insulta il ministro dell'Economia che ha garantito la tenuta del Paese e la sua ripartenza per poi predicare dialogo:una farsa. Di Maio dovrebbe accorgersi che il tempo della propaganda è finito". Così Martina, segretario ...

Martina : parole arroganti da Di Maio : 17.24 "Le parole di Di Maio sono solo arroganti e per niente utili all'Italia. Altro che responsabilità. Insulta il ministro dell'Economia che ha garantito la tenuta del Paese e la sua ripartenza per poi predicare dialogo:una farsa. Di Maio dovrebbe accorgersi che il tempo della propaganda è finito". Così Martina, segretario reggente del Pd,a proposito delle dichiarazioni del leader cinquestelle rilasciate alla stampa estera.

Il Pd tira dritto : all'opposizione Di Maio e Salvini ora senza alibi Martina conferma la linea di Renzi : "Ora tocca a chi ha ricevuto maggior consenso l'onore e l'onere del governo del paese. Noi continueremo a servire i cittadini, dall'opposizione, dal ruolo di minoranza parlamentare". Così Maurizio Martina nella relazione alla Direzione nazionale del Partito Democratico Segui su affaritaliani.it