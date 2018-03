Marquez | Dovizioso e Rossi | a voi! Tutto sulla MotoGP 2018 al via

MotoGP - Mondiale 2018 : Andrea Dovizioso - l’anno della conferma. Una nuova maturità per impensierire nuovamente Marquez. E la Ducati va forte… : Chi fa sport lo sa perfettamente: raggiungere il successo è difficile ma resta in vetta lo è ancora di più. Confermarsi è la sfida suprema per chi vuol conquistarsi una fetta di felicità ed appagare il proprio animo competitivo. Sentimenti e sensazioni ben presenti in Andrea Dovizioso, pilota della Ducati nel campionato del mondo di MotoGP. Il forlivese è reduce da un anno fantastico in sella alla GP17: 6 vittorie ed in lizza per il titolo ...

MotoGP - Mondiale 2018 : i favoriti per il titolo. Marc Marquez in pole-position - Andrea Dovizioso ci crede. In lizza anche Valentino Rossi - Vinales e Lorenzo : Scatta il Mondiale MotoGP 2018 e lo fa, non a sorpresa, con un grande favorito: il campione in carica Marc Marquez. C’è poco da girarci attorno, lo spagnolo sarà, ancora una volta, il “Pericolo pubblico numero uno”. Non lo diciamo solamente perchè è fresco del suo quarto titolo iridato in cinque anni, e già di per sè questo è un dato impressionante, ma anche, e soprattutto, perchè il suo rapporto con la nuova Honda è iniziato ...

MotoGp Honda - Marquez : «Dovizioso sarà il più forte» : TORINO - 'Tutti possono vincere'. Il campione del mondo della MotoGp, Marc Maquez, vede nel Mondiale che comincerà settimana prossima in Qatar una sfida apertissima, dove tutti potranno dire la loro. Nell'ultimo test pre-campionato sul circuito di ...

MotoGP Test Qatar - Iannone e Dovizioso ok. Bene Marquez - enigma M1 : Nella seconda giornata di Test collettivi della MotoGP a Losail in Qatar brillano gli italiani. In Testa alla lista dei tempi c'è infatti la Suzuki di Andrea Iannone, che con il tempo di 1'54"586 ...

MotoGP - Test Qatar 2018 – Marc Marquez : “Ho avuto problemi con la gomma anteriore - domani devo ridurre il gap da Dovizioso” : La seconda giornata dei Test di Losail riservati alla MotoGP ha visto un netto miglioramento a livello di prestazioni per Marc Marquez. il campione del mondo in carica, infatti, si è piazzato in terza posizione a poco più di un decimo da Andrea Dovizioso, al termine di otto ore di lavoro intense. Come suo solito, tuttavia, lo spagnolo è andato a puntualizzare gli aspetti da migliorare alla conclusione della sessione. “Purtroppo ho sofferto ...

MotoGP - Test IRTA Qatar Day 2 : Iannone beffa Dovizioso e Marquez - Rossi 11° : Alle spalle del campione del mondo in carica il pilota del team Tech3, Johann Zarco , e Alex Rins . Sesto crono per Cal Crutchlow che precede un Maverick Vinales in evidenti difficoltà. Il pilota ...

MotoGP - Test Losail 2018 : risultati e classifica venerdì 2 marzo. Andrea Iannone è il più veloce davanti ad Andrea Dovizioso e Marc Marquez. Valentino Rossi 11° : La seconda giornata di Test MotoGP a Losail è andata in archivio. Sono state otto lunghe ore in Qatar, durante le quali si è girato per molto meno tempo rispetto a ieri: se 24 ore fa piloti e team avevano atteso l’arrivo dell’oscurità prima di scatenarsi in pista, a complicare le cose oggi è stato il maltempo, con un cielo nuvoloso ed una minaccia di pioggia risoltasi poi in poche gocce. Alla fine si è girato e i tempi sono stati ...

MotoGP - Test Losail 2018 : risultati e classifica prima giornata. Maverick Vinales torna grande in Qatar - Dovizioso lo marca stretto - Valentino Rossi in ripresa e indietro Marquez : E’ Maverick Vinales il più veloce della prima giornata di Test MotoGP sul tracciato di Losail (Qatar). Lo spagnolo della Yamaha, vincitore su questo tracciato nel 2016 con la moto di Iwata, ha confermato il suo feeling particolare con la pista ottenendo il miglior riscontro di giornata di 1’55″053. Una prestazione convincente dell’iberico che, reduce dalle mille difficoltà delle prove in Thailandia, sembra aver ritrovato ...

MotoGP 2018 - Dovizioso : 'In tanti per il titolo - non sarà solo un duello fra me e Marquez' : "Quest'anno siamo riusciti a migliorare un po' la moto, nei test siamo andati forte però ho visto molto in forma anche altri piloti. solo nelle gare, però, si vedrà il reale potenziale". A margine di ...

LIVE MotoGP - Test Thailandia 2018 in DIRETTA (domenica 18 febbraio) : Valentino Rossi - giornata decisiva per i problemi Yamaha. Marquez e Dovizioso a caccia del tempo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata di Test 2018 della MotoGP sul tracciato di Buriram (Thailandia). Sull’asfalto thailandese i team si esibiranno nelle ultime ore di questa tre giorni di prove cercando di incamerare più informazioni possibili e magari risolvere alcuni problemi. E’ il caso di Valentino Rossi afflitto dalle criticità della sua Yamaha, dal punto di vista dell’elettronica, che ...

MotoGP - test in Thailandia day-2 : Marquez è il più veloce - 2° Pedrosa - 3° Miller - 9° Dovizioso : 11:40 - Marquez è il più velone nel day-2 Marc Marquez si fa un bel regalo nel giorno del suo 25esimo compleanno. Il campione del mondo fissa il miglior tempo e il miglior passo nella seconda giornata di test in Thailandia. Dietro di lui c'è il compagno di team Pedrosa, staccato di +0.158. Ottimo terzo tempo per Miller , +0.216, ...

