Maria De Filippi | colpaccio pazzesco | chiama il tv il personaggio scandalo | caos a

“Non vedo l’ora”. Laura Pausini e Maria De Filippi - l’incontro ‘segreto’ : cosa combinano - di clamoroso - la cantante e la regina di Mediaset : ”Non vedo l’ora!”. La notizia è arrivata direttamente da Laura Pausini. Intervistata da ”Tv Sorrisi e Canzoni” in edicola il 13 marzo, la cantante romagnola ha parlato della sua vita privata, della musica e dei progetti per il futuro. Il 16 marzo uscirà il nuovo album di inediti ”Fatti sentire”, anticipato dal singolo ”Non è detto”. Un disco dolce e malinconico come lo definisce lei ...

U&D - Gemma Galgani opinionista? La clamorosa decisione di Maria De Filippi : FUNWEEK.IT - Maria De Filippi continua a tenere alto il buon nome di Uomini e Donne e a tenersi buone le due primedonne del dating show di Canale 5, Tina Cipollari e Gemma Galgani, che presto ...

Laura Pausini : programma insieme a Maria De Filippi e il no a Sanremo : Laura Pausini si svela: in tv con Maria De Filippi e il rifiuto a Sanremo 2018 Laura Pausini sta vivendo un periodo d’oro, il suo nuovo album sembra promettere bene. La bellissima cantante è infatti voluta tornare a mettere al centro di tutto la musica. Mentre si attendono i due grandi concerti a Circo Massimo […] L'articolo Laura Pausini: programma insieme a Maria De Filippi e il no a Sanremo proviene da Gossip e Tv.

Come partecipare al serale di Amici di Maria De Filippi 2018 con Radio 105 : il gioco per assistere alla diretta : Come partecipare al serale di Amici di Maria De Filippi 2018? Con la nuova fase alle porte, tanti sono i fan di Amici 17 che ci chiedono Come partecipare al serale del programma ed assistere Come pubblico alle puntate del talent show che andranno in onda in diretta il sabato sera su Canale 5 dal prossimo 7 aprile. Le maglie verdi sono ancora da assegnare e nessuno dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi ha al momento raggiunto il ...

UeD : Sara fredda con Lorenzo e Luigi - Maria De Filippi svela perchè : Maria De Filippi spiega perchè Sara non ha baciato Lorenzo Riccardi e Luigi Sara Affi Fella farà un piccolo passo indietro con Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi nelle prossime puntate del Trono Classico. L’ex fidanzata di Nicola Panico infatti, dopo aver baciato entrambi i corteggiatori, eviterà nuove effusioni. Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che nel corso della puntata registrata ieri pomeriggio la Affi Fella porterà in ...

Maria De Filippi - la clamorosa decisione di Gemma Galgani : così vuole umiliare la nemica : Uomini e donne si prepara a un cambiamento epocale. Cambierà il Trono Classico , gli altri sono l'Over e il Gay, del noto programma di Maria De Filippi dato che dopo la fine della storia d'amore tra ...

Nuove modalità di accesso al serale di Amici 2018 svelate da Maria De Filippi per assegnare le maglie verdi : Nuove modalità di accesso al serale di Amici 2018 verranno presto comunicate dalla produzione del talent show e da Maria De Filippi. Impossibilitata a mettere d'accordo i docenti della scuola, Maria De Filippi si vede costretta a prevedere altre modalità di accesso al serale di Amici 2018, come ogni anno. Con la puntata in diretta in onda sabato 10 marzo, Maria De Filippi ha posto momentaneamente fine alla prima modalità di accesso al serale, ...

FEDERICO E MARTA - C'È POSTA PER TE/ Lieto fine grazie a Maria De Filippi : la storia procede alla luce del sole : La storia di FEDERICO e MARTA a C'è POSTA per te: un amore contrastato dai figli a causa della grossa differenza d'età. Maria De Filippi dalla parte della coppia(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 16:56:00 GMT)

Un'altra puntata di C'è posta per te, trasmessa ieri sera 10 marzo ha emozionato e divertito il pubblico di Canale 5 [Video] che ogni sabato seria si ritrova seduto davanti al televisore in attesa di scoprire nuove storie. Una tra le storie che ha alitato sul web è quella riguardante la storia d'amore segreta tra Federico e Marta. I due si incontrano segretamente ormai da un anno all'insaputa dei figli della donna la quale è rimasta vedova.

Roberta di C'è posta per te : la richiesta di Maria De Filippi : Un'altra puntata di C'è posta per te, trasmessa ieri sera (10 marzo) ha emozionato e divertito il pubblico di Canale 5 che ogni sabato seria si ritrova seduto davanti al televisore in attesa di scoprire nuove storie. Una tra le storie che ha alitato sul web è quella riguardante la storia d'amore segreta tra Federico e Marta. I due si incontrano segretamente ormai da un anno all'insaputa dei figli della donna la quale è rimasta vedova. Gli stessi ...

“Hai rotto le p***e!”. Belen - flop e critiche a C’è posta per te. La showgirl argentina ospite del programma di Maria De Filippi insieme al fidanzato Andrea Iannone. In rete è fiume di polemiche : Dove essere il momento topico, quello che non si dimentica e quello che il pubblico, per forza di cose, avrebbe seguito di più. E invece la comparsata di Belen e Andrea Iannone a C’è posta per te è stata tutt’altro che un successo. Se il pilota si presenta con un viso leggermente diverso (ma si è rifatto o no), Belen appare bellissima avvolta in un magnifico vestito che ha fatto alzare sulla sedia persino la sua creatrice: Elisabetta ...

Maria De Filippi batte Milly Carlucci : Ballando si ferma al 20.4% : Ballando con le stelle non va oltre il 20.4%. Maria De Filippi trionfa Ieri sera, dopo mesi di stallo, è ripartita la sfida del sabato sera tra Rai 1 e Canale 5. Il primo canale del servizio pubblico ha visto il ritorno con la sua tredicesima edizione di Ballando con le Stelle, condotto come sempre da Milly Carlucci. Su Canale 5 invece confermata Maria De Filippi con una nuova puntata di C’è posta per Te. Il programma di Canale 5 ha avuto ...