Margot Robbie sarà Sharon Tate nel prossimo film di Tarantino

Oscar 2018 : Margot Robbie e Timothée Chalamet con mamma sul red carpet : No, il Dna non mente e la genetica non è affatto un’opinione. Ne danno ulteriore conferma Margot Robbie e mamma Sarie Kessler, che sfilano insieme sul red carpet dei 90esimi Academy Awards sprizzando bellezza da tutti i pori. La protagonista di I, Tonya candidata come migliore attrice e la mamma fisioterapista che da sola l’ha cresciuta in una fattoria del Queensland, in Australia, si fanno luce a vicenda davanti a telecamere e ...

OSCAR 2018 - FILM VINCITORI/ Diretta streaming video e tv - Kate Young : l'abito di Margot Robbie farà la storia : Diretta OSCAR 2018, la grande notte di Los Angeles nella notte del 4 marzo 2018: le candidature alla statuetta, i pronostici e la Diretta streaming e tv(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 21:06:00 GMT)

Oscar 2018 - la più sexy sul red carpet? Si ‘scommette’ su Margot Robbie : “Il suo abito passerà alla storia” : “Non posso ovviamente dire nulla, ma sappiate che l’abito di Margot entrerà nella storia!”: a parlare così è Kate Young, una famosissima stylist hollywoodiana che da anni cura il look di grandi star. E stavolta, Kate scommette su Margot, candidata per I, Tonya (solo Tonya quando uscirà in Italia a fine marzo) dove interpreta una redneck che vuole innalzarsi a campionessa di pattinaggio artistico statunitense. “La cosa fondamentale, ...

Margot Robbie - così nasce una star (in 9 curiosità) : Solo nel 2013 era, al cinema, la moglie focosa e (spesso) tradita di Leonardo DiCaprio, mentre nella vita privata si raccontava single. Ma i cinque anni che la separano da quel ruolo marginale in The Wolf of Wall Street per Margot Robbie valgono almeno il doppio. Oggi l’attrice australiana, classe 1990, è felicemente sposata (con Tom Ackerley) e ha ricevuto la sua prima nomination, come Miglior attrice protagonista (in I, Tonya), agli ...

Oscar 2018 - la miglior attrice protagonista : Sally Hawkins - Margot Robbie - Meryl Streep - Saoirse Ronan. Chiunque tranne Frances McDormand : Premio acclamato all’unanimità, premio non sempre meritato. Nelle righe di accompagnamento alle nomination per l’Oscar alla miglior attrice protagonista 2018 (e successivamente in quello dell’Oscar come miglior Film) si perorerà la causa di qualunque attrice basta che non ci sia l’elogio all’interpretazione di Frances McDormand (già Oscarizzata nel 1997 per Fargo) o al triste baraccone visivo di Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Quindi chi ...

Once Upon a Time in Hollywood/ Brad Pitt e Leonardo DiCaprio per Quentin Tarantino ci sarà anche Margot Robbie : Brad Pitt e Leonardo DiCaprio per Quentin Tarantino: Once Upon a Time in Hollywood fa debuttare sul grande schermo insieme questi due splendidi attori, in passato protagonisti di un corto.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 15:40:00 GMT)

Margot Robbie : sul red carpet - less is more : È curioso (e a volte, diciamolo, anche sconsolante) come a volte la fama iniziale di un’attrice sia legata, più che alla sua performance sullo schermo, a che cosa indossii – o non indossi – in un determinato film. È il caso di Margot Robbie, che prima è balzata sotto la luce dei riflettori per la famosa scena di The Wolf of Wall Street in cui provoca Leo DiCaprio mostrandogli di non indossare l’intimo, e poi è entrata nell’immaginario dei ...

Margot Robbie : da 'Wolf of Wall Street' a 'Suicide Squad' col Fulham nel cuore : Ma la bellissima attrice classe '90, finita nell'elenco del Times fra le 100 persone più influenti del mondo del 2017, ha anche uno stretto legame con il mondo del calcio. Nonostante sia nata a Dalby ...

Tonya : il trailer del nuovo film con Margot Robbie : «Che cosa dirà la gente di me? Che sono una persona vera». Una delle scene già cult di Tonya, il nuovo film di Craig Gillespie dal 22 marzo al cinema, è lei, Tonya Harding, che, con sguardo compunto e labbra arricciate, butta una sigaretta per terra e la spegne con la lama luccicante dei suoi pattini da ghiaccio. Lei è una sportiva, una star, una rivelazione mondiale. L’angioletto biondo che l’America vorrebbe celebrare come ...

Tonya - il trailer con una Margot Robbie da Oscar - Best Movie : ... sbarca in Rete il trailer in italiano La trama: conosciuta per il suo temperamento focoso, Tonya fu protagonista di una carriera eccezionale e di uno dei più grandi scandali dello sport mondiale. Il ...

Svolta storica per la Nissan : la diretta Facebook di Margot Robbie è stata alimentata da una vettura 100% elettrica : ... la nuova Nissan LEAF, su Facebook Margot Robbie, ambasciatrice dei veicoli elettrici Nissan, ha confermato durante la sua prima diretta streaming su Facebook che Nissan presenterà la nuova livrea ...

Margot Robbie e la 'sua' Tonya : Lo sport può fare miracoli. Ai tempi dell'antica Grecia, durante i giochi olimpici veniva bandita una tregua sacra tra le polis in conflitto. La vittoria di Gino Bartali al Tour del France del 1948 salvò ...