Marco Ferri si lamenta dei naufraghi e scoppia in lacrime

: Quindi la Marini andrà all'Isola per limonare con Marco Ferri e prendere a scapigliate Francesca Cipriani. Quanto m… - MarioManca : Quindi la Marini andrà all'Isola per limonare con Marco Ferri e prendere a scapigliate Francesca Cipriani. Quanto m… - domenicalive : 'Lui è un cagnolino!!!' La travolgente star spagnola @AidaNizar ha qualcosa da dire contro Marco Ferri nella… - BetterScommesse : Scontro tra Marcuzzi e Hengel in studio e nuove nomination: Simone Barbato, Jonathan e Marco Ferri, chi abbandonerà… -

(Di martedì 13 marzo 2018) Isola dei Famosi:critica gli altriQueste ultime ore per ivip in Honduras non sono certo state semplicissime. E a risentirne maggiormente è stato. Quest’ultimo, poco prima della diretta di ieri sera, si è sfogato a lungo con Rosa Perrotta. Il motivo? Il giovane figlio dell’ex calciatore dell’Inter, dopo aver discusso con Alessia Mancini e altride L’Isola dei Famosi, èto a piangere e alla Perrotta ha confidato: “Avresti voglia di sentire anche solo una volta un “bravo”, una parola di affetto. Qui l’affetto non esiste. Fai le porzioni e alcune persone cercano di prendersi un chicco in più degli altri, è un mondo di merd**. Soffro per via di queste cose. Io non le farei mai…Tutti vogliono dimostrare di essere meglio degli altri.” In pratica, dopo quasi 2 ...