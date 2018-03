Maltempo Roma | SOS alberi dopo la neve | 300 interventi in tre giorni

Maltempo Emilia Romagna : 19 interventi nell’Appennino bolognese e 4.2 milioni già stanziati : Per la messa in sicurezza del territorio dell’Appennino bolognese arrivano “19 interventi per oltre 19 milioni di euro, di cui 4,2 già stanziati. Si tratta di 6 cantieri nei comuni di Lizzano in Belvedere, Camugnano, Gaggio Montano, Castiglione dei Pepoli e Marzabotto”. Lo ha reso noto l’assessore all’ambiente della Regione Emilia-Romagna Paola Gazzolo, rispondendo al consigliere Igor Taruffi (Si) che, in una ...

Roma – maltempo sulla Capitale. Grande lavoro per i Vigili del Fuoco Roma – Infiltrazioni d'acqua nei terrazzi e per strada. Caduta di alberi e...

Maltempo Emilia-Romagna : Aipo rimuove tronchi e accumuli sul torrente Enza : Con l’aumento dei livelli idrometrici del torrente Enza dell’ultima settimana, dovuti allo scioglimento della neve in montagna, il materiale vegetale che si era depositato lungo le sponde è stato preso in carico dalle corrente, creando accumuli in alcuni punti localizzati dell’Enza – a Enzano (Parma) e Lentigione (Reggio Emilia) – che rischiavano di ridurre le condizioni di officiosità del corso d’acqua; inoltre le variazioni di livello ...

Maltempo Roma - voragini in città : il Comune velocizza i lavori : E’ stata già testata nell’autunno 2016 la macchina tappa-buche che nei prossimi giorni il Campidoglio utilizzerà nel programma di lavori varato dopo l’ondata di Maltempo che in dieci giorni, tra neve, ghiaccio e precipitazioni abbondanti, ha aperto voragini in tutto il manto stradale cittadino. Il Campidoglio assieme ai Municipi nei giorni scorsi ha censito 50 mila buche stilando un programma di lavoro con l’obiettivo di ...

Allerta meteo Emilia Romagna : Maltempo in arrivo - codice arancione : Allerta con codice arancione per criticità idraulica, idrogeologica e temporali – dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani – sul territorio dell’Emilia-Romagna. E’ quanto deciso dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile che ravvisa un codice giallo per vento sulla montagna Emiliana occidentale, orientale e centrale, sulla pianura romagnola e sulla montagna e sulla collina ...

Maltempo Roma - i tecnici del Comune : si valuta la chiusura di alcune strade : “Stante il perdurare delle condizioni meteo avverse e viste le condizioni di alcuni tratti stradali ormai non più sanabili con interventi di manutenzione ordinaria si è valutata l’ipotesi della chiusura al traffico veicolare” di alcune strade della Capitale. E’ il contenuto della lettera inviata dalla Direzione dell’Unita’ Operativa Manutenzione Stradale del Dipartimento Lavori Pubblici del Campidoglio il 6 di ...

Maltempo - il Campidoglio : a Roma riaprono ville e parchi : Dopo la cessata allerta per neve e ghiaccio e a seguito del monitoraggio sulle alberature per la riduzione del rischio, e’ stata firmata una nuova ordinanza sindacale per la riapertura, con decorrenza immediata, di Villa Aldobrandini, Villa Scipioni, Parco di via Trezza, Villa Fiorelli e Parco Falcone e Borsellino. Lo comunica il Campidoglio. “Nei giorni scorsi erano gia’ state riaperte Villa Borghese (Giardino del Lago), Villa ...

Maltempo Roma : 17 milioni per coprire 50mila buche in 1 mese : Avviare subito l’esecuzione di lavori per circa 17 milioni di euro, con l’obiettivo di garantire la copertura di 50.000 buche in un mese, per una media di oltre 1.500 al giorno in tutta la città. È quanto prevede la prima fase del piano straordinario per le strade di Roma messa a punto dal Campidoglio per affrontare l’emergenza causata dal ghiaccio, che ha sgretolato l’asfalto in moltissime zone della città. Le misure ...

Maltempo - buche a Roma : Fiorello - “invece dell’allunaggio ho fatto l’arromaggio” : “Ieri sulla questione buche ho fatto ‘lo sbarco dell’uomo a Roma’. Invece dell’allunaggio ho fatto l’arRomaggio. E’ sotto gli occhi di tutti: sono un motociclista, giro in moto e vi posso assicurare che e’ tosta. Il Maltempo c’e’ stato ma si vede che i lavori prima non erano stati fatti bene, perche’ se basta una nevicata e una pioggia per creare i crateri…“: lo ha ...

Roma, è di nuovo emergenza buche: causa maltempo strade "groviera" | E su Facebook…. Mentre i Romani sono costretti agli slalom, a piedi come in macchina, il Campidoglio corre ai ripari mettendo sul piatto risorse aggiuntive

Maltempo Roma : monitoraggio degli alberi nelle ville - presto la riapertura : Dopo l’ondata di Maltempo che ha investito Roma con neve e ghiaccio alcune ville della Capitale sono ancora chiuse ma il Campidoglio sta predisponendo la loro riapertura. Questa va di pari passo con il monitoraggio delle alberature. Tra le ville aperte già oggi risultano: Villa Borghese (Giardino del Lago), Villa Paganini, Villa Lazzaroni, Villa Torlonia e Piazza Vittorio. A breve sono attese nuove ordinanze per la riapertura di molte ...