Maltempo | piene e frane in Emilia-Romagna | monitorati Secchia e Reno 

(Di martedì 13 marzo 2018) Oltre mille volontari sul campo ine Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile al lavoro per gestire la situazione col minor rischio possibile. L’allertaancora non rientra, anche se in serata potrebbero tornare nelle loro abitazioni le 11 persone evacuate a Gaggio Montano (Bo) in seguito alla frana rimessasi in movimento nei giorni scorsi. Resta un’allerta gialla per il rischio diin collina e montagna, arancione per rischio idrogeologico nelle pianurene fino a Ferrara e l’arrivo previsto di una nuova e veloce perturbazione per giovedì 15 marzo nelle aree centro-occidentali. Sul territorio – spiega una nota delle giunta regionale – prosegue il lavoro di 1075 volontari per fare fronte alle emergenze che si sono susseguite: dagli allagamenti incon le criticità sul porto canale di Cesenatico ...