Maltempo Modena | riaperti i ponti dopo il passaggio della piena del Secchia e del Panaro

Maltempo Modena - scatta l'allerta fiumi. Chiudono Ponte Alto e Uccellino : Modena, 11 marzo 2018 " Pioggia e temperature in aumento: scatta l'allerta ponti. In serata, in via precauzionale, saranno chiusi infatti Ponte Alto e Ponte dell'Uccellino sul Secchia, Ponte vecchio ...

Maltempo - allerta fiumi a Modena : tre ponti chiusi stanotte : Prosegue il monitoraggio dei fiumi sul territorio del Comune di Modena e, nella serata, in orario che sarà definito nelle prossime ore, è prevista la chiusura in via precauzionale del transito sui ponti: Ponte Alto e ponte dell’Uccellino sul fiume Secchia e ponte vecchio di Navicello sul fiume Panaro. Se le condizioni lo richiederanno potrà essere chiusa anche strada Curtatona. Lo riporta una nota dell’amministrazione comunale. Sono, ...

Maltempo - Modena : monitoraggio dei fiumi attivo anche di notte : A seguito dell’allerta per Maltempo diramato dall’Agenzia regionale di protezione civile per la giornata di domenica 11 marzo i tecnici del settore Ambiente del Comune di Modena hanno attivato il monitoraggio, anche notturno, dei corsi d’acqua del nodo idraulico di Modena, con particolare attenzione per i fiumi Secchia e Panaro e per i canali Le previsioni di Arpae indicano il rialzo delle temperature in montagna, con lo zero termico superiore a ...

Maltempo - pioggia gelata : chiuso un tratto della ss274 a Modena : Anas comunica che, a seguito del Maltempo e dei fenomeni di gelicidio che stanno interessando la regione, in Emilia Romagna è provvisoriamente chiuso al traffico il tratto della Tangenziale Nord di Modena ss274/diramazione per Sassuolo compreso tra il km 0,000 ed il km 2,000. Il traffico viene deviato in loco lungo viabilità alternativa. Riaperta al traffico, invece, la Tangenziale di Reggio Emilia (SS722), precedentemente chiusa al transito a ...

Maltempo : a Modena al lavoro spargisale per il monitoraggio notturno : A Modena per tutta la notte, in base alle previsioni e al rischio del fenomeno del gelicidio, è prevista l’attività degli spargisale, ma il monitoraggio da parte dei tecnici comunali consentirà l’intervento degli spazzaneve qualora ci sia una ripresa delle precipitazioni nevose con accumuli sulle strade. A Modena il Piano neve nella giornata di giovedì 1 marzo ha visto in azione tutte le lame e gli spargisale disponibili, con all’opera anche le ...

Maltempo Bologna e Modena : stop alla circolazione dei mezzi pesanti : I prefetti di Bologna e Modena hanno disposto, in via precauzionale e in considerazione delle previsioni meteo (abbassamento delle temperature, nevicate e gelate), il divieto di circolazione per i mezzi commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate sugli interi sistemi viari delle province (autostrade, statali e provinciali, anche per trasporti e veicoli eccezionali). Il divieto è in vigore dalle 22 di domenica 25 febbraio – e estende ...

Maltempo Emilia Romagna : a Modena salatura preventiva contro il ghiaccio in strada : Per prevenire la formazione di ghiaccio sulle principali strade nella notte di oggi, tra sabato 3 e domenica 4 febbraio, alcuni mezzi del Comune di Modena effettueranno un intervento di salatura sulle tangenziali di competenza comunale, cavalcavia, rotatorie, sottopassi e in alcune strade di campagna particolarmente trafficate. A partire dalle 2, previa verifica di temperatura e umidità, e per tutta la notte saranno impiegati sei mezzi ...

Maltempo Emilia-Romagna : allagamento in ospedale a Modena : Probabilmente a causa delle forti piogge si è registrato un allagamento all’ospedale civile di Baggiovara, a Modena: l’acqua è finita nel tunnel tecnologico sotterraneo che passa sotto il piano terra. L’ufficio tecnico ha allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti con le autopompe. Il problema e’ in corso di risoluzione. L’Azienda ospedaliero universitaria di Modena ha precisato che non si sono rilevato ...