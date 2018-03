Maltempo in Usa | tempesta sulla East Coast | 1 500 voli cancellati

Maltempo Usa : tempesta sull’East Cost - 1500 voli cancellati : Per la terza volta in due settimane un’ondata di Maltempo si e’ abbattuta sulla Costa orientale degli Stati Uniti. La tempesta ‘Skylar’, cosi come l’hanno ribattezzata i meteorologi, dalle prime ore del mattino ha gia’ iniziato a causare disagi in un’area che si estende dal Maine allo stato di New York. Al momento la zona piu’ colpita sembra essere Boston dove e’ previsto circa mezzo metro di ...

Maltempo Liguria : mareggiata - chiusa la via Aurelia tra Sestri Levante e Lavagna : A causa di una mareggiata è stata chiusa la via Aurelia all’altezza delle gallerie di S.Anna tra Sestri Levante e Lavagna a causa della mareggiata. I tecnici Anas, in accordo con il comune di Sestri Levante, in considerazione del fatto che i marosi raggiungono la sede stradale, hanno deciso di fermare il transito veicolare (fatto salvo il trasporto urbano). L'articolo Maltempo Liguria: mareggiata, chiusa la via Aurelia tra Sestri Levante e ...

Maltempo Genova : frana a Sori - chiusa la SP per Capreno : A causa di uno smottamento verificatosi ieri sera sopra Sori, nel levante di Genova, è stata chiusa la strada provinciale per Capreno adesso raggiungibile solo passando dalle frazioni di Lago e Canepa. Si segnala anche una frana sulla SP42 della Val Cichero, sul crinale della Valfontanabuona nell’entroterra di Chiavari. L'articolo Maltempo Genova: frana a Sori, chiusa la SP per Capreno sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo : il Maltempo regala una breve pausa - ma da giovedì nuovi temporali al Centro-Nord : Marzo si conferma “pazzerello”: dopo un paio di giorni di bel tempo e clima primaverile una nuova intensa perturbazione raggiungerà il Centro-Nord portando piogge e temporali anche molto forti. Allerta in Liguria.Continua a leggere

Maltempo Basilicata : chiusa per frana la statale 18 a Maratea : Anas comunica che, a causa di un movimento franoso che ha interessato la carreggiata, la statale 18 ‘Tirrenica Inferiore’ è temporaneamente chiusa al transito nel tratto compreso tra il km 241,520 e il km 242,670, in località Castrocucco, nell’ambito del territorio comunale di Maratea, in provincia di Potenza. Il traffico è temporaneamente deviato sulla rete viaria limitrofa dalle squadre di pronto intervento dell’Anas e dalle Forze ...

Maltempo Roma : cade albero di 25 metri - strada chiusa : 1/4 ...

Roma : Vigili del Fuoco compiono 70 interventi causa Maltempo : Roma – maltempo sulla Capitale. Grande lavoro per i Vigili del Fuoco Roma – Infiltrazioni d’acqua nei terrazzi e per strada. Caduta di alberi e... L'articolo Roma: Vigili del Fuoco compiono 70 interventi causa maltempo proviene da Roma Daily News.

Maltempo - Alleanza Coop : “A causa delle piogge 100 milioni di danni all’ortofrutta” : Le coltivazioni di ortofrutta che si erano salvate dal ghiaccio rischiano di essere distrutte ora dall’acqua, con ulteriori danni per 100 milioni di euro. Sono le prime stime dell’Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, in merito alla nuova ondata di Maltempo che potrebbe far perdere il 20% della produzione orticola, come broccoli, cavoli, verza, finocchi, carciofi e scarole; una situazione che andrebbe ad aggravare il quadro ...

Maltempo - frana nel Bolognese : ancora chiusa la linea ferroviaria Porrettana : ancora sospesa la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Porretta Terme e Riola, sulla linea Bologna-Porretta (la cosiddetta Porrettana): il Maltempo dei giorni scorsi ha provocato l’innalzamento delle acque del fiume Reno che, in corrispondenza della frana in atto a Marano di Gaggio Montano, nel Bolognese, ha gravemente danneggiato la scarpata su cui poggia la massicciata che sostiene i binari. Rete ferroviaria italiana (Rfi) sta ...

Maltempo - frane nell’imperiese : chiusa la provinciale : La strada provinciale 39 per Diano Arentino, in provinciale di Imperia, e’ stata chiusa, verso le 18, a causa di un movimento franoso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e successivamente un tecnico della provincia. Dalla parete si è staccato un masso, col rischio che ne possano scendere altri, mettendo in pericolo la viabilità. La località, comunque, non è isolata, in quanto esistono percorsi alternativi anche se un po’ ...

Maltempo Liguria : chiusa strada della Ripa nello spezzino : chiusa a causa delle forti piogge la SP31 della Ripa nel comune di Vezzano Ligure (La Spezia). La strada, transitabile a senso unico alternato in attesa di un intervento di messa in sicurezza, viene interdetta al traffico se i pluviometri installati lungo il tratto segnalano accumuli troppo elevati. L'articolo Maltempo Liguria: chiusa strada della Ripa nello spezzino sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Usa : maxi incidente e ingorgo per neve in autostrada : maxi incidente, e conseguente maxi ingorgo, sulla Intestate 94 in Michigan. Sull’autostrada, che collega il Michigan al Canada correndo per quasi 1.500 chilometri negli Stati del nord degli Usa passando da Detroit, Chicago e Minneapolis, si e’ abbattuta un’intensa nevicata che ha provocato un tamponamento a catena che ha coinvolto un cinquantina di veicoli fra auto, semiarticolati e camion. Nessuna vittima, sono stati soccorsi ...

Maltempo Ischia : frana - chiusa la strada a Serrara Fontana : A causa di una frana provocata dalle intense piogge dei giorni scorsi, per motivi precauzionali è stata chiusa al traffico la strada Statale 270, nel comune di Serrara Fontana, sull’isola di Ischia (Napoli). La decisione è stata adottata dal sindaco, dopo avere acquisito la relazione dei vigili del fuoco. L’interruzione si è resa necessaria al km 9.700, all’altezza di “Caso Museo”: secondo i vigili del fuoco, ...