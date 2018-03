Maltempo Genova | frana a Sori | chiusa la SP per Capreno

Maltempo - troppe allerta meteo : esauriti gli sms del Comune di Genova : Il boom delle allerta meteo a Genova ha portato quasi all’esaurimento della disponibilità di servizio di avvisi del Comune ai cittadini tramite l’invio massivo di sms. Gli utenti iscritti alle liste di allerta nel capoluogo ligure sono oltre 120 mila, in continua crescita. Così il Comune non poteva permettersi di lasciare senza informazioni preziose e tempestive i suoi cittadini e prima delle ultime allerta di marzo ha provveduto a ...

Maltempo - Nord sott’acqua mentre al Sud è estate : 180mm di pioggia a Genova - fiumi in piena - frane e allagamenti [LIVE] : mentre il Sud Italia sta vivendo una Domenica dal clima estivo, addirittura con spiagge gremite di bagnanti come in piena estate, il Nord è letteralmente sott’acqua. Diluvia senza sosta da stamattina e sono già caduti 180mm di pioggia sulle colline di Genova, 100mm a Fraconalto nel basso Piemonte in provincia di Alessandria, 85mm a San Marcello Pistoiese nell’alta Toscana, 50mm a Bergamo, 45mm a Milano, 35mm a Cuneo. Diluvia ...

Allerta Meteo : forte Maltempo a Genova - a rischio la gara contro il Milan - le parole del sindaco di Genova : 1/4 Tano Pecoraro ...

Maltempo Genova - il sindaco : nulla osta allo svolgimento della partita Genoa-Milan : “Per quanto riguarda il nostro punto di vista c’e’ il nulla osta allo svolgimento della partita. L’afflusso allo stadio dovra’ essere piu’ controllato, perche’ siamo ancora in allerta arancione, ma per quanto riguarda il deflusso saremo gia’ in gialla e quindi in condizioni migliori“: lo ha dichiarato il sindaco di Genova, Marco Bucci, in riferimento alla situazione meteo e alla partita ...

Maltempo Liguria : piogge intense a Genova - frane e smottamenti : Nella provincia di Genova, a causa delle piogge intense, si segnalano frane e smottamenti: nella serata di ieri si è verificato uno smottamento in via delle Fabbriche, sulle alture di Voltri. In provincia frana sulla SP42 del comune di San Colombano Certenoli, in Valfontabuona. Nell’entroterra segnalato uno smottamento nel Comune di Serra Riccò. L’allerta meteo arancione rimarrà in vigore fino alle 20 per il levante e fino alle 16 ...

Maltempo Genova : frana sulle alture di Voltri - si valuta l’evacuazione delle case : frana sulle alture di Voltri, a Genova, in via Acquasanta: il crollo, provocato dal Maltempo, ha reso inaccessibile la stazione ferroviaria. Sul posto i vigili del fuoco, in attesa dei geologi del Comune che verificheranno se le abitazioni vicine alla frana sono a rischio cedimento. Si valuta l’eventuale evacuazione degli edifici interessati. L'articolo Maltempo Genova: frana sulle alture di Voltri, si valuta l’evacuazione delle case ...

Maltempo : riaperta la A26 tra Genova e Alessandria : E’ stata riaperta la A26 Genova Voltri – Alessandria, dove il traffico era stato interrotto per pioggia gelata. Unica limitazione sulla A26 tra l’allacciamento con la A10 e Casale Monferrato e sulla Diramazione Predosa-Bettole, dove l’intensa nevicata in atto ha reso necessario vietare la circolazione dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate. L'articolo Maltempo: riaperta la A26 tra ...

Maltempo : chiusa laA26 tra Genova e Alessandria per ghiaccio : Ancora qualche disagio in Liguria, a causa del Maltempo, per chi è in viaggio. E’ stata chiusa la A26 Genova Voltri-Alessandria a causa della pioggia gelata. Il transito è stato interrotto in entrambe le direzioni per permettere l’intervento dei mezzi spargisale. In particolare, comunica Autostrade per l’Italia, tratto chiuso tra bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e nodo A26/A21 Torino-Brescia. E’ tornata regolare, invece, ...

Maltempo : a Genova riprende in parte la circolazione dei treni : La Regione Liguria rende noto di aver ricevuto comunicazione da parte delle Ferrovie che dalle 16.30 è iniziato un parziale ripristino della circolazione, su un solo binario, sia sulla linea verso Savona che su quella verso Milano. Nelle prossime ore verrà ripristinata la circolazione anche sul secondo binario. L'articolo Maltempo: a Genova riprende in parte la circolazione dei treni sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo e gelicidio - riaperte tutte le autostrade/ Neve in Emilia Romagna - A1-A12 tilt : stop treni a Genova : Maltempo, Neve e gelicidio, ultime notizie: riaprono tutte le autostrade. A1 in tilt da Milano a Bologna per pioggia gelata e ghiaccio in Emilia Romagna.treni e aerei in tilt(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 13:25:00 GMT)

Maltempo : riaperta A1 tra Milano e Bologna. Stop treni zona Genova e Parma-La Spezia. : Sbarramenti restano sull'A13 e A14. Autostrade per l'Italia consiglia: 'Evitare di mettersi in viaggio'. RFI: 'Ghiacciate le linee di alimentazione elettrica dei convogli'. Intanto sale a 55 il numero ...

Maltempo - A12 bloccata per ore. Code sull'Aurelia. Stop treni Genova. Riaperte autostrade chiuse per pioggia gelata : Il fenomeno delle piogge gelate, che rendono immediatamente le superfici su cui cadono delle lastre di ghiaccio, sta interessando vari tratti autostradali, alcuni chiusi al traffico per diverse ore, ...

Maltempo : chiusi alcuni tratti autostrade. Stop treni zona Genova e Parma-La Spezia. : L'A1 chiusa da Milano a Bologna, sbarramenti anche sull'A13 e A14. RFI: 'Ghiacciate le linee di alimentazione elettrica dei convogli'. Intanto sale a 55 il numero dei morti in Europa - Il Maltempo fa ...

Maltempo : stop treni zona Genova e Parma-La Spezia. Chiusi alcuni tratti autostrade : RFI: 'Ghiacciate le linee di alimentazione elettrica dei convogli'. L'autostrada A1 chiusa da Milano a Bologna, sbarramenti anche sull'A13 e A14. In Europa sale a 55 il bilancio dei morti - Il ...