Maltempo Campania | regolare la circolazione dei treni nel nodo di Napoli

Maltempo - nuovo allarme sulla Capitale : litorale a rischio erosione. Bufere anche al centro-nord e Campania : ALLERTA PER LAZIO E ROMA Scatta una nuova allerta meteo a partire da domenica sera fino a martedì. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che ...

Allerta Meteo Campania : Maltempo in arrivo - criticità “gialla” per rischio idrogeologico dalla mezzanotte : Allerta Meteo criticità “gialla” in Campania per rischio idrogeologico: lo rende noto la protezione civile regionale spiegando che la perturbazione che sta interessando la regione porterà piogge più consistenti e possibili temporali, che potranno determinare l’insorgenza su tutto il territorio regionale di criticità idrogeologiche, con manifestazioni al suolo, nelle aree interessate dalle piogge, di possibili fenomeni di ...

Maltempo Campania : scuole chiuse a Napoli - scatta l’ironia sui social : La neve e la chiusura delle scuole a Napoli hanno scatenato l’ironia di genitori, studenti, e internauti in generale: non sono mancate su web le foto di ordinanze fasulle, tutte con la stessa data e lo stesso numero di protocollo, che ieri hanno fatto impazzire i genitori. Tantissimi i tormentoni nei gruppi, mentre sui social diventavano virali gli hashtag che parlavano di ordinanze di chiusura delle scuole da parte di giovani studenti, o ...

Maltempo Campania : 1° Marzo niente scuole chiuse a Caserta : Oggi 1° Marzo le scuole di Caserta resteranno regolarmente aperte. Il Centro Operativo Comunale sta monitorando la situazione ed e’ in costante collegamento con il sindaco Carlo Marino. “Al momento – si legge nella nota – non sussistono condizioni di particolare disagio o di pericolo che possano giustificare una nuova sospensione dell’attivita’ didattica. Qualora intervenissero nuovi elementi che dovessero ...

Maltempo Campania : domani 1° Marzo ancora scuole chiuse nei comuni flegrei : I sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, hanno decretato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado con specifica ordinanza per domani, giovedì 1 Marzo. A Bacoli la sospensione si avrà anche venerdì. La decisione è stata assunta dopo il bollettino diramato nel pomeriggio dalla Protezione Civile regionale che prevede per domani mattina precipitazioni prevalentemente nevose e presenza di ghiaccio sulle strade. La proroga della ...

Maltempo Campania : domani scuole chiuse in diversi comuni vesuviani : scuole chiuse anche domani a causa della nuova allerta meteo diramata dalla Regione Campania, a Pomigliano d’Arco, Acerra, Somma Vesuviana, Sant’Anastasia, Cercola e Pollena Trocchia. Il primo a firmare l’ordinanza, oggi, il sindaco di Pomigliano d’Arco, Lello Russo, che visto il nuovo bollettino meteo ha deciso di prorogare la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado. Nel pomeriggio gli hanno fatto seguito i ...

Maltempo Campania : domani 28 Febbraio scuole chiuse nell’area flegrea stop anche a mercati : Il perdurare di temperature anomale e conseguenti seri problemi alla circolazione veicolare, soprattutto nelle prime ore del giorno, per la formazione di lastre di ghiaccio sulle strade, ha indotto il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia a chiudere le scuole anche per domani, mercoledì. Nel contempo, per gli stessi motivi, ha sospeso per domani lo svolgersi delle tre fiere settimanali, a Monterusciello, al Rione Toiano e nel centro storico. ...

Maltempo - botta e risposta tra Protezione civile della Campania e sindaco di Napoli. I tecnici : "Allerta data in anticipo" : Una nota raccomanda ai primi cittadini della Regione di adottare ogni misura precauzionale e di prevenzione fino a giovedì

Maltempo Campania : scuole chiuse in alcuni comuni del Vesuviano anche domani 28 Febbraio : Resteranno chiuse anche domani, mercoledì 28 Febbraio, le scuole di ogni ordine e grado in alcuni comuni del Vesuviano colpiti nelle scorse ore dalle precipitazioni nevose. In queste ore i sindaci con apposita ordinanza stanno informando la popolazione. ”Viste le straordinarie precipitazioni di questa mattina non previste dai bollettini ufficiali e in virtù di quanto diramato stamane dalla Protezione Civile sulle possibili condizioni meteo ...

Maltempo Campania : scuole chiuse in diversi comuni del Napoletano : In diversi comuni del Napoletano le scuole resteranno chiuse oggi e in parte anche domani per la neve. Istituti chiusi a Ercolano (Napoli). Prorogata la chiusura degli istituti scolastici a Sant’Anastasia e a San Giuseppe Vesuviano. Il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, ha firmato l’ordinanza di chiusura anche per oggi. Stop alle lezioni anche oggi a Ottaviano (Napoli). A San Giorgio a Cremano (Napoli) il primo cittadino ...

Maltempo Campania : con la neve a Napoli è strage nei campi : campi di ortaggi distrutti e frutteti ghiacciati, danni alle serre provocati dalla neve e acqua degli abbeveratoi delle stalle che rischia di gelare, rendendo complicato dare da bere agli animali. E’ il primo bilancio stilato dalla Coldiretti sui problemi causati dalla storica nevicata che ha colpito Napoli e le altre province della Campania, la seconda in meno di 48 ore, cosa che non accadeva dal 1985, anche se per accumulo e intensità è ...

Maltempo Campania : oggi e domani chiusi i musei in provincia di Benevento : Il presidente della provincia di Benevento ha disposto per oggi e domani la chiusura al pubblico delle strutture museali provinciali: “Alla base della decisione ragioni di sicurezza relativamente all’accesso alle strutture“. Il provvedimento riguarda il Museo del Sannio, Museo Arcos, Chiesa di S.Ilario a Port’Aurea, Biblioteca provinciale. L'articolo Maltempo Campania: oggi e domani chiusi i musei in provincia di ...