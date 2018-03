Malata di tumore si affida a un guru e muore : ”Ho creduto a un lupo travestito da agnello” : Malata di tumore si affida a un guru e muore:”Ho creduto a un lupo travestito da agnello” Per combattere un tumore al seno un naturopata la cura con fiori di Bach, radiestesia e metodo Hamer: lei, 46enne di Palermo, decide di contattare un centro tumori. Ma il viaggio ad Aviano è tardivo. Ora il primario […] L'articolo Malata di tumore si affida a un guru e muore:”Ho creduto a un lupo travestito da agnello” proviene ...

Malata di tumore si affida a un guru e muore : "Ho creduto a un lupo travestito da agnello" : Per combattere un tumore al seno un naturopata la cura con fiori di Bach, radiestesia e metodo Hamer: lei, 46enne di Palermo, decide di contattare un centro tumori. Ma il viaggio ad Aviano è tardivo. Ora il primario racconta: "Siamo preoccupati dall'autodiagnosi da motore di ricerca".

Papa Francesco telefona a una Malata di tumore a Ischia : 'Io prego per lei e lei preghi per me' : di Franca Giansoldati Città del Vaticano - Papa Francesco ha telefonato a una signora di Ischia malata di tumore e impegnata nel volontariato con i poveri. Lo rende noto il Vaticano raccontando la ...

Papa Francesco telefona a ischitana Malata di tumore : «Prego per lei» : Francesco, il Papa dell' «Enciclica dei gesti», il Pontefice che non si sottrae a giornalisti e social e ha rivoluzionato la comunicazione della Santa sede, infrange nuovamente gli...

Papa Francesco telefona a Malata di tumore : «Santo Padre - preghi per Casamicciola» : ISCHIA. Alle volte può bastare un semplice gesto per lenire il dolore di un ammalato. E' questo il caso di Nunzia Mattera, che ieri pomeriggio ha ricevuto una telefonata speciale. Dall'altra parte ...

Papa Francesco telefona a ischitana Malata di tumore : 'Prego per lei' : Commovente telefonata di Papa Francesco oggi pomeriggio a Nunzia Mattera, una signora che abita nel comune di Casamicciola, a Ischia, per anni impegnata nella raccolta alimentare per i più bisognosi. '...