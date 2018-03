Mafia | nuovo colpo a fiancheggiatori Messina Denaro | dodici arresti nel trapanese

Mafia capitale - l’avvocato di Carminati minaccia di nuovo Abbate : “Io lo chiamo Delirio. Condiziona questo processetto” : Alla prima occasione è tornato ad attaccare Lirio Abbate . Il motivo? Con le sue inchieste giornalistiche avrebbe Condiziona to il processo. Un’accusa gravissima visto che è stata lanciata durante un processo per Mafia . E dall’avvocato di quello che è considerato il capo dei capi di Mafia capitale . Il processo d’appello al Mondo di Mezzo comincia con una nuova minaccia al giornalista dell’Espresso da parte ...

Erede di Totò Riina/ Mafia - il "toto-boss" per il nuovo capo di Cosa nostra (Le Iene) : Chi è il successore di Totò Riina, morto il 17 novembre 2017? Filippo Roma de Le Iene va in Sicilia per dare il via a un paradossale "toto-boss".