Mafia | chi è il Re dell' eolico arrestato in Sicilia

Mafia : Falcone - su strage via D'Amelio ancora lontani da chiarezza : Palermo, 9 mar. (AdnKronos) - "Sulla strage di via D'Amelio siamo ancora lontani da una chiarezza a livello investigativo. Negli anni sono state scoperte tante cose, il pentito Spatuzza ci ha permesso di scoprire imbrogli che coinvolgevano anche parte delle istituzioni, cosa che mi ha profondamente

Mafia : Maria Falcone - parole Lorefice gesto confortante da parte della Chiesa : Palermo, 9 mar. (AdnKronos) - "Gli errori li facciamo tutti, in determinati momenti si possono sottovalutare determinati problemi, ma le parole pubbliche dell'arcivescovo Lorefice rappresentano un gesto confortante da parte della Chiesa, che mi rende felice e che segna il cambiamento dei tempi". Cos

Mafia - l’arcivescovo di Palermo : “Dalla Chiesa omissioni nella lotta a Cosa nostra. Dobbiamo chiedere perdono” : Chiede scusa per quanto i suoi predecessori non hanno fatto nella lotta a Cosa nostra. È una presa di posizione netta quella di don Corrado Lorefice, l’arcivescovo di Palermo. “Dobbiamo chiedere perdono per quanto la Chiesa non ha fatto nel passato nei confronti della Mafia. Per quanto la Chiesa sia stata omissiva, per quando abbiamo annunciato ma non praticato valori evangelici a difesa di una terra violentata dalla Mafia”, ha ...

Mafia : arcivescovo Palermo - Chiesa chieda perdono per suo silenzio : Palermo, 9 mar. (AdnKronos) - "Dobbiamo chiedere perdono per quanto la Chiesa non ha fatto nel passato nei confronti della Mafia. Per quanto la Chiesa sia stata omissiva, per quando abbiamo annunciato ma non praticato valori evangelici a difesa di una terra violentata dalla Mafia". Lo ha detto don C

Mafia - Dell’Utri resta in carcere. Rigettata la richiesta di revisione per l’ex senatore : Marcello Dell’Utri resta in carcere. Lo ha deciso la seconda sezione della corte d’appello di Caltanissetta, rigettando la richiesta di revisione presentata dall’ex senatore di Forza italia. Respinta di conseguenza anche la richiesta di sospensione dell’esecuzione della pena per lo storico braccio destro di Silvio Berlusconi, avanzata nel dicembre scorso la procura generale nissena. A chiedere la revisione del processo per ...

Mafia capitale - l’avvocato di Carminati minaccia di nuovo Abbate : “Io lo chiamo Delirio. Condiziona questo processetto” : Alla prima occasione è tornato ad attaccare Lirio Abbate. Il motivo? Con le sue inchieste giornalistiche avrebbe Condizionato il processo. Un’accusa gravissima visto che è stata lanciata durante un processo per Mafia. E dall’avvocato di quello che è considerato il capo dei capi di Mafia capitale. Il processo d’appello al Mondo di Mezzo comincia con una nuova minaccia al giornalista dell’Espresso da parte ...

‘Ndrangheta in Slovacchia - l’AntiMafia : “È lì che le cosche riciclano il denaro” : ‘Ndrangheta in Slovacchia, l’Antimafia: “È lì che le cosche riciclano il denaro” Nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio del giornalista Jan Kuciak, oltre ad Antonino Vadalà, sono finiti in manette altre sei italiani. Dopo gli arresti stanno emergendo nuovi particolari: la Dia e la procura antimafia di Reggio Calabria da tempo tenevano sotto controllo le attività del gruppo […] L'articolo ‘Ndrangheta in Slovacchia, ...

La Mafia Uccide solo d’estate 2 su Rai1 per chiudere in bellezza una stagione da record : La Mafia Uccide solo d'estate 2 su Rai1 in primavera, così la tv pubblica vuole chiudere in bellezza una stagione da record fatta di grandi ascolti e notevoli successi. I palinsesti ufficiali confermano la messa in onda de La Mafia Uccide solo d’estate 2 su Rai1 e, in particolare, il fatto che la prima puntata della fiction di Pif sarà trasmessa il 23 aprile 2018 al lunedì sera. Anche la seconda stagione sarà composta da 12 episodi e andrà in ...

Mafia : processo Saguto - incarichi anche alla nuora del giudice : Lo Franco seguiva anche altre 8-9 societa' tra cui la 'Nuova Sport Car', anche questa sottoposta ad amministrazione giudiziaria e affidata a Walter Virga e appartenente all'imprenditore Rappa. In ...

Slovacchia - Gratteri : "La Mafia si espande in Est Europa - fa votare" : Finora la Slovacchia sembrava immune da episodi di inquinamento dell'economia e della politica da parte della criminalità organizzata italiana. Quanto ai suoi agganci con la politica, aggiunge il ...