Mafia | blitz a Trapani | 12 arresti C' è anche Nicastri | re dell' eolico I nuovi colonnelli

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Roma : Mafia Tiburtina - 39 arresti in blitz antidroga - 8 marzo - : Ultime notizie di oggi 8 marzo, ultim'ora Roma: mafia Tiburtina, 39 arresti in blitz antidroga. Juventus ai quarti di Champions, oggi Europa League.

Mafia - il Riesame libera 21 persone arrestate nel blitz di Agrigento. Resta in carcere il pentito che li accusa : ArRestati meno di un mese fa, tornano liberi in massa. Sono ventuno i presunti boss mafiosi della provincia di Agrigento che saranno scarcerati nelle prossime ore: il 22 gennaio scorso erano tra le 58 persone arRestate dalla dda di Palermo. Si era trattato di uno dei più grossi blitz antiMafia mai ordinati nella zona. Per loro, però, il tribunale del Riesame ha annullato le ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip nonostante, per la prima ...

Agrigento - blitz antiMafia : 7 arresti : 5.07 Arrestati sette membri appartenenti ai vertici del clan mafioso di Menfi (Ag). Il blitz dei carabinieri di Agrigento, su mandato della Direzione Distrettuale antimafia di Palermo, è stato eseguito da 100 militari, con l'ausilio di unità cinofile e metal detector. I sette sono accusati di appartenere a "Cosa Nostra agrigentina" e di aver pilotato e controllato nella valle del Belìce, attività economiche e appalti pubblici. Documentati ...

Mafia - blitz a Palermo : arrestato il re delle slot Benedetto Bacchi : Mafia, blitz a Palermo: arrestato il re delle slot Benedetto Bacchi Secondo la Dia le scommesse sono il nuovo “core business” dei clan. In arresto 31 persone. Continua a leggere L'articolo Mafia, blitz a Palermo: arrestato il re delle slot Benedetto Bacchi sembra essere il primo su NewsGo.

Palermo - blitz antiMafia - il re delle scommesse aveva comprato la villa dell'ex calciatore Tedesco : L'aveva pagata 500mila euro e il giorno dopo l'aveva messa in vendita per un milione e 300mila euro: aveva il senso degli affari l'imprenditore Benedetto Bacchi, arrestato oggi per concorso in ...

Palermo : blitz antiMafia - 31 arresti : Personaggio chiave dell'inchiesta Benedetto Bacchi, uno dei maggiori imprenditori nel settore dei giochi e delle scommesse

Mafia - blitz a Palermo : tra i 31 arrestati anche il 're delle scommesse' : Il blitz all'alba: la Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione distrettuale antiMafia di Palermo , ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 31 persone accusate a vario titolo di ...

Mafia e scommesse - maxi blitz a Palermo : in carcere anche "il re delle slot" : blitz antiMafia a Palermo dall'alba di giovedì, finisce in carcere anche il re delle scommesse: "Era in affari con i boss" Sono 31 le persone individuate dalla polizia...

Blitz antiMafia - in carcere il re delle scommesse : Trentuno arresti in una maxi operazione della Polizia, coordinata dalla Direzione Distrettuale antimafia di Palermo. Più di 200 uomini del Servizio centrale operativo e della Squadra Mobile ...

Ostia - blitz al clan Spada/ Video - arresti per Mafia : così Roberto e Carmine erano i ‘ras’ in periferia a Roma : Ostia, blitz all'alba contro il clan Spada: 32 arresti, accusati di associazione mafiosa e omicidio. C'è anche Roberto Spada nei destinatari delle misure cautelari(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 14:45:00 GMT)

Spada - maxiblitz contro il clan a Ostia : 32 arresti - per il gip è Mafia. Una vittima : "Meglio stare con loro" Foto : Operazione contro il clan Spada ad Ostia da parte di Polizia e Carabinieri. Sono complessivamente 32 le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del tribunale di Roma su richiesta...

Maxi-blitz a Ostia contro il clan Spada : 32 arresti per Mafia - c'è anche l'aggressore dell'inviato Rai Daniele Piervincenzi : Un'operazione contro il clan Spada è in corso ad Ostia da parte di Polizia e Carabinieri. Sono complessivamente 32 le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del tribunale di Roma su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.Nei confronti dei soggetti arrestati, la procura di Roma contesta, a vario titolo, il 416 bis, l'associazione a delinquere di stampo mafioso. Capi e affiliati sono ritenuti "responsabili, tra ...