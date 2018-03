Mafia : arresti Trapani - Cosa nostra investe nella ristorazione e nelle produzioni agricole (3) : (AdnKronos) - Sempre Michele Gucciardi, secondo gli inquirenti, "era riuscito a reinvestire il denaro della famiglia mafiosa di Salemi in terreni già riconducibili al mafioso Salvatore Miceli, acquistati formalmente dalla moglie di Sergio Giglio, recentemente condannato per associazione mafiosa, per