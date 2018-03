Mafia Arresti nel clan di Trapani

Mafia - colpo a fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro : 12 arresti : Maxi operazione dei carabinieri di Trapani , con all'opera oltre 100 uomini dell'Arma, che ha portato in manette di 12 persone . Gli arrestati sono accusati di associazione mafiosa, estorsione, ...

Mafia - maxi-operazione contro gli uomini di Messina Denaro : 12 arresti : Mafia, maxi-operazione contro gli uomini di Messina Denaro: 12 arresti L’inchiesta si è concentrata su esponenti delle famiglie Vita e Salemi, sospettati di aver inviato al boss latitante parte dei soldi guadagnati con gli affari illeciti delle cosche. In carcere anche l’imprenditore dell’eolico Vito Nicastri, “il signore del ...

Trapani. Colpo a famiglie Mafia - arresti : 6.30 Vasta operazione di Dia,Carabinieri del Nucleo investigativo di Trapani e Ros, per l'arresto di 12 persone ritenute responsabili,a vario titolo,di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione,favoreggiamento e fittizia intestazione di beni,tutti reati aggravati dalle modalità mafiose. Le indagini hanno permesso di scoprire le condotte criminose di esponenti delle famiglie mafiose di Vita e Salemi, ritenuti possibili ...

Mafia : imponevano pizzo su posa per fibra ottica - sei arresti tra Enna e Catania : Vittima delle estorsioni, un imprenditore ennese. In manette esponenti di famiglie di clan catanesi - imponevano il pagamento del pizzo a un imprenditore sui i lavori di posa della fibra ottica. La ...

Interessi della Mafia su lavori fibra ottica in Sicilia - 6 arresti : Roma, 9 mar. , askanews, A conclusione di un´articolata e complessa attività investigativa, con un'operazione chiamata 'Capolinea' a Enna la polizia ha arrestato 6 persone per associazione di stampo ...

Interessi della Mafia su lavori fibra ottica in Sicilia - 6 arresti : Roma, 9 mar. , askanews, - A conclusione di un´articolata e complessa attività investigativa, con un'operazione chiamata "Capolinea" a Enna la polizia ha arrestato 6 persone per associazione di stampo ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Roma : Mafia Tiburtina - 39 arresti in blitz antidroga - 8 marzo - : Ultime notizie di oggi 8 marzo, ultim'ora Roma: mafia Tiburtina, 39 arresti in blitz antidroga. Juventus ai quarti di Champions, oggi Europa League.

Roma - 39 arresti Mafia del Tiburtino : 9.00 300 Carabinieri del comando provinciale di Roma,coadiuvati dal Nucleo elicotteri, da unità cinofile e da militari dell'ottavo Reggimento "Lazio", stanno eseguendo 39 arresti nei confronti di soggetti accusati di associazione finalizzata al traffico di droga, armi ed estorsioni,aggravati dal metodo mafioso In corso 46 perquisizioni. Nel mirino un'organizzazione dai connotati mafiosi, attiva nell'area est della Capitale,che aveva acquisito ...

Mafia : nuove scarcerazioni nell'agrigentino - Tribunale Riesame annulla altri tre arresti (2) : (AdnKronos) - Le udienze davanti al Tribunale del Riesame di Palermo proseguono intanto in questi giorni. I legali degli arrestati puntano su un presunto vizio formale come il difetto di motivazione dell’ordinanza emessa dal gip. Secondo il Riesame l'ordinanza non sarebbe stata sufficientemente argo

Mafia : nuove scarcerazioni nell'agrigentino - Tribunale Riesame annulla altri tre arresti : Palermo, 20 feb. (AdnKronos) - Non si arresta la valanga di scarcerazioni nell’agrigentino dove sono tornati liberi, in pochi giorni, presunti boss e gregari di Cosa nostra accusati di associazione mafiosa ed estorsione e arrestati lo scorso 22 gennaio nel corso dell'operazione denominata 'Montagna'

Mafia : nuove scarcerazioni nell’agrigentino - Tribunale Riesame annulla altri tre arresti : Palermo, 20 feb. (AdnKronos) – Non si arresta la valanga di scarcerazioni nell’agrigentino dove sono tornati liberi, in pochi giorni, presunti boss e gregari di Cosa nostra accusati di associazione mafiosa ed estorsione e arrestati lo scorso 22 gennaio nel corso dell’operazione denominata ‘Montagna’, che aveva decapitato la Cosa nostra agrigentina portando in carcere 57 persone. Il Tribunale del Riesame, come ...

Mafia : nuove scarcerazioni nell’agrigentino - Tribunale Riesame annulla altri tre arresti (2) : (AdnKronos) – Le udienze davanti al Tribunale del Riesame di Palermo proseguono intanto in questi giorni. I legali degli arrestati puntano su un presunto vizio formale come il difetto di motivazione dell’ordinanza emessa dal gip. Secondo il Riesame l’ordinanza non sarebbe stata sufficientemente argomentata. Un’operazione importantissima, secondo gli inquirenti, che non avevano esitato a definire il blitz come “la ...

La Direzione distrettuale antiMafia di Reggio Calabria ha ordinato 27 arresti e sequestri per 100 milioni di euro per Mafia - usura e riciclaggio : La Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria ha ordinato 27 arresti e sequestri di beni mobili e immobili per un valore complessivo di 100 milioni di euro in un’indagine per mafia, usura e riciclaggio. Alcuni degli arresti sono stati eseguiti The post La Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria ha ordinato 27 arresti e sequestri per 100 milioni di euro per mafia, usura e riciclaggio appeared first on Il Post.

Mafia - sette arresti in provincia di Agrigento - : L'Operazione Opuntia ha visto impegnati cento militari. Colpiti i vertici e gli affiliati della famiglia di Menfi. Avrebbero gestito il controllo di attività economiche e di appalti pubblici nella ...