M5S | Tridico | Sud cresce solo con aiuto di Stato

(Di martedì 13 marzo 2018) Roma, 13 mar. (AdnKronos) – ‘Tutti i più grandi Paesi, dagli Usa alla Corea, hanno iniziato la fase di sviluppo attraverso lo. Se questo lo ignoriamo e continuiamo a dire che oggi domina la cultura del mercato a tutti i costi, e diciamo che al Sud lo sviluppo prima o poi arriverà, siamo ingenui e maliziosi”. Lo ha detto Pasquale, indicato da Luigi Di Maio come ministro del Lavoro di un possibile governo M5S, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio della Cei.‘L’Italia del Sud ‘ ha aggiunto– è stata veramente troppo trascurata. Si vive una situazione di assoluto degrado e negligenza con tassi di povertà e disoccupazione altissimi. Al Meridione a livello regionale, come in Calabria o Sicilia, ci sono Paesi da sottosviluppo. è possibile che un governo di un Paese civile non faccia una strategia aggressiva ...